بگ باس 19 کا بڑا فائنل اختتام پذیر ہوگیا جس میں گورَو کھنّا نے 15 ہفتوں پر مشتمل سخت مقابلے کے بعد ٹرافی اپنے نام کرلی۔
اتوار کی شب ہونے والے فائنل میں میزبان سلمان خان نے گورَو کھنّا کو فاتح قرار دیتے ہوئے انہیں ٹرافی، 50 لاکھ روپے انعامی رقم اور ایک نئی کار سے نوازا۔ فرحانہ بھٹ رنر اپ رہیں۔
فائنل میں پہنچنے والے پانچ حتمی امیدواروں میں گورَو کھنّا، فرحانہ بھٹ، پرنیت مورے، تانیا مِتّل اور امال ملک شامل تھے۔
گورَو نے اپنی بردباری، تحمل اور باوقار رویے کے ذریعے فیورٹ قرار دیے جانے والے امیدواروں کو پیچھے چھوڑا جن کی تعریف سلمان خان بھی بارہا کرتے رہے۔
یہ بھی قابلِ ذکر ہے کہ گورَو کھنّا اس سے قبل 2025 کا ’سیلیبریٹی ماسٹر شیف‘ ٹائٹل بھی جیت چکے ہیں اور 20 لاکھ روپے انعام حاصل کرچکے ہیں۔
وہ ڈرامہ سیریل ’’انُوپما‘‘ میں اپنی جاندار اداکاری کے ذریعے شہرت کی بلندیوں تک پہنچے۔ بگ باس 19 کی جیت کے بعد توقع ہے کہ وہ ٹیلی ویژن انڈسٹری کے پسندیدہ ترین ستاروں میں مزید مضبوط مقام حاصل کرلیں گے۔