گورَو کھنّا نے بگ باس 19 کا ٹائٹل جیت لیا، کتنی انعامی رقم ملے گی؟

فرحانہ بھٹ رنر اپ قرار پائیں

ویب ڈیسک December 08, 2025
facebook whatsup

بگ باس 19 کا بڑا فائنل اختتام پذیر ہوگیا جس میں گورَو کھنّا نے 15 ہفتوں پر مشتمل سخت مقابلے کے بعد ٹرافی اپنے نام کرلی۔

اتوار کی شب ہونے والے فائنل میں میزبان سلمان خان نے گورَو کھنّا کو فاتح قرار دیتے ہوئے انہیں ٹرافی، 50 لاکھ روپے انعامی رقم اور ایک نئی کار سے نوازا۔ فرحانہ بھٹ رنر اپ رہیں۔

فائنل میں پہنچنے والے پانچ حتمی امیدواروں میں گورَو کھنّا، فرحانہ بھٹ، پرنیت مورے، تانیا مِتّل اور امال ملک شامل تھے۔

گورَو نے اپنی بردباری، تحمل اور باوقار رویے کے ذریعے فیورٹ قرار دیے جانے والے امیدواروں کو پیچھے چھوڑا جن کی تعریف سلمان خان بھی بارہا کرتے رہے۔

یہ بھی قابلِ ذکر ہے کہ گورَو کھنّا اس سے قبل 2025 کا ’سیلیبریٹی ماسٹر شیف‘ ٹائٹل بھی جیت چکے ہیں اور 20 لاکھ روپے انعام حاصل کرچکے ہیں۔

وہ ڈرامہ سیریل ’’انُوپما‘‘ میں اپنی جاندار اداکاری کے ذریعے شہرت کی بلندیوں تک پہنچے۔ بگ باس 19 کی جیت کے بعد توقع ہے کہ وہ ٹیلی ویژن انڈسٹری کے پسندیدہ ترین ستاروں میں مزید مضبوط مقام حاصل کرلیں گے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

گورَو کھنّا نے بگ باس 19 کا ٹائٹل جیت لیا، کتنی انعامی رقم ملے گی؟

گورَو کھنّا نے بگ باس 19 کا ٹائٹل جیت لیا، کتنی انعامی رقم ملے گی؟

 Dec 08, 2025 04:46 PM |
اداکار سہیل سمیر پہلی بار اپنی طلاق کے حوالے سے بول پڑے

اداکار سہیل سمیر پہلی بار اپنی طلاق کے حوالے سے بول پڑے

 Dec 08, 2025 12:55 PM |
نعمان اعجاز سے کوئی مسئلہ نہیں بس شدید نفرت کرتا ہوں، خلیل الرحمٰن قمر

نعمان اعجاز سے کوئی مسئلہ نہیں بس شدید نفرت کرتا ہوں، خلیل الرحمٰن قمر

 Dec 08, 2025 12:21 PM |

متعلقہ

Express News

ڈکی بھائی نے جیل سے رہائی کے بعد پوری قوم سے معافی مانگ لی

Express News

معروف اداکار خاقان شاہنواز نے اداکارہ سبینہ سید سے منگنی کرلی

Express News

جنید جمشید کو مداحوں سے بچھڑے 9 برس بیت گئے

Express News

ڈکی بھائی کا گرفتاری سے رہائی تک 100 روز خاموشی کے بعد بڑا اعلان

Express News

طلحہ انجم مسلسل دوسری بار دنیا بھر میں ’سب سے زیادہ سُنے جانے والے پاکستانی آرٹسٹ‘ قرار

Express News

صبا قمر کو بغیر میک اپ کے سین کرنا مہنگا پڑگیا، شدید تنقید کی زد میں آگئیں

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو