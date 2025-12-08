ناگن چورنگی کے قریب سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کےتیز رفتار ٹرک نے موٹرسائیکل کوروند ڈالا جس کے نتیجے میں موٹر سائیکل سوار موقع پر جاں بحق ہو گیا، حادثے کے بعد موقع پرموجود شہریوں نے ٹرک کے ڈرائیورکو پکڑ کر تشدد نشانہ بنا ڈالا۔
رپورٹ کے مطابق نیوکراچی تھانے کے علاقے ناگن چورنگی پل کے قریب سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کے تیز رفتار ٹرک رجسٹریشن نمبرجی ایس ٹی سی 9593 نے موٹرسائیکل کو روند ڈالا جس کے نتیجے میں موٹرسائیکل سوارموقع پر جاں بحق ہو گیا۔
حادثے کے بعد موقع پرموجودشہریوں نے ٹرک کے ڈرائیورکوپکڑ لیا اورتشدد نشانہ بنانا شروع کردیا، مشتعل شہریوں کی جانب سے ٹرک پر پتھراؤ بھی کیا گیا جس کے باعث ٹرک کا شیشہ ٹوٹ گیا اورمشتعل شہریوں کی جانب سے ٹرک کو آگ لگانے کی کوشش کی جا رہی تھی جبکہ پولیس بروقت پہنچ گئی اورپولیس نے ٹرک کو جلنے سے بچالیا۔
حادثے میں جاں بحق شہری اورشہریوں نے تشدد سے زخمی ہونے والے ٹرک ڈرائیور کو فوری عباسی شہید اسپتال منتقل کیا گیا۔
ایس ایچ او نیو کراچی سعود احمد کےمطابق حادثے میں جاں بحق شہری کی شناخت 55 سالہ حمید الرحمان ولد عطا الرحمان کے نام سے کی گئی، متوفی سرجانی ٹاؤن کا رہائشی بتایا جا رہا ہے جبکہ شہریوں کے تشدد سے زخمی ہونے والے ٹرک کے ڈرائیور اللہ رکھا ولد پٹھان کے نام سے کی گئی ہے۔
انھوں نے بتایا کہ پولیس نے ٹرک اور جاں بحق شہری کی موٹر سائیکل تحویل میں لیکر ٹرک کے زخمی ڈرائیورکو اپنی حراست میں لےلیا ہے اورحادثے سے متعلق مزید تفتیش کی جا رہی ہے۔