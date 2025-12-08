سندھ حکومت نے بین الاقوامی تعلیمی فنانسنگ ادارے سے 10 ملین ڈالر کی گرانٹ حاصل کرلی

یہ گرانٹ صوبے میں جاری تعلیمی اصلاحات اور سروس ڈیلیوری میں بہتری کے لیے اہم پیش رفت کی جانب بڑھنے میں مدد دے گی

اسٹاف رپورٹر December 08, 2025
facebook whatsup
کراچی:

وزیر تعلیم سندھ سید سردار علی کی فلپائن کے شہر منیلا میں منعقدہ ریجنل ایجوکیشن فورم میں شرکت کرتے ہوئے اہم کامیابی حاصل کی ہے۔ ایشیائی ڈویلپمنٹ بینک کے ہیڈ کوارٹر میں منعقد ہونے والے ریجنل ایجوکیشن فورم کے دوران سندھ حکومت نے بین الاقوامی تعلیمی فنانسنگ ادارے سے 10 ملین ڈالر کی گرانٹ حاصل کرلی ہے۔ یہ گرانٹ صوبے میں جاری تعلیمی اصلاحات اور سروس ڈیلیوری میں بہتری کے لیے اہم پیش رفت کی جانب بڑھنے میں مدد دے گی۔

فورم کے موقع پر سندھ کے وزیرِ تعلیم سید سردار علی شاہ نے International Finance Facility for Education کے اعلیٰ حکام سے دو طرفہ ملاقات کی۔ ملاقات  میں IFFEd کے بانی چیف ایگزیکٹو کارتھک کرشنن، ہیڈ آف آپریشنز نینا اسٹوشنیول، دیگر سینئر افسران اور ایشیائی ڈویلپمنٹ بینک کے نمائندے موجود تھے۔

 ملاقات کے دوران  وزیر تعلیم نے سندھ کی تعلیمی ترجیحات اور اصلاحاتی ایجنڈے پر تفصیلی بریفنگ دیتے ہوئے آئندہ کے لائحہ عمل سے آگاہ کیا۔ انہوں نے صوبے میں اسکلز ڈویلپمنٹ، اساتذہ کی تربیت، امتحانی نظام میں اصلاحات، کمیونٹی موبلائزیشن اور بیک ٹو اسکول ترجیحات پر جاری اقدامات سے آگاہ کیا۔ وزیر تعلیم سید سردار علی شاہ نے کہا کہ سندھ حکومت، تعلیم میں اسٹرکچرل ریفارمز اور استحکام کے لیے پرعزم ہے، “ہماری اولین ترجیح اسکلز ڈویلپمنٹ، ٹیچر ٹریننگ، امتحانی اصلاحات ہیں۔”

اس موقع پر IFFEd کی وفد نے سندھ حکومت کے اصلاحاتی فریم ورک کو مثبت قرار دیتے ہوئے 10 ملین ڈالر کی گرانٹ پروسیس کرنے کی منظوری دے دی۔ یہ معاونت محکمہ اسکول ایجوکیشن اینڈ لٹریسی کے تحت جاری پروگراموں میں بہتری، تعلیمی نظام کی مضبوطی اور جدید تقاضوں کے مطابق اپ گریڈیشن کے لیے استعمال کی جائے گی۔

 واضح رہے کہ IFFEd ایک عالمی تعلیمی فنانسنگ فاؤنڈیشن ہے جو 2023 میں جنیوا میں قائم کی گئی۔ اس کی تشکیل چار بڑے ملٹی لیٹرل ڈیولپمنٹ بینکس اور متعدد دو طرفہ ڈونرز کے اشتراک سے عمل میں لائی گئی، جس کا مقصد دنیا بھر میں تعلیم کے شعبے کے لیے پائیدار اور اثر انگیز مالی معاونت فراہم کرنا ہے۔

سندھ کی جانب سے حاصل کی گئی گرانٹ کو تعلیمی شعبے میں جاری تبدیلیوں کے لیے ایک اہم سنگِ میل قرار دیا جارہا ہے، جو مستقبل میں عالمی فنانسنگ شراکت داریوں کو مزید مستحکم بنانے میں معاون ثابت ہوگی۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

بھارتی اداکارہ اور اماراتی سوشل میڈیا انفلوئنسر کے درمیان قربتیں؛ تصاویر وائرل

بھارتی اداکارہ اور اماراتی سوشل میڈیا انفلوئنسر کے درمیان قربتیں؛ تصاویر وائرل

Dec 08, 2025 06:57 PM |
ڈکی بھائی کے لرزہ خیز انکشافات نے سوشل میڈیا پر طوفان برپا کردیا

ڈکی بھائی کے لرزہ خیز انکشافات نے سوشل میڈیا پر طوفان برپا کردیا

 Dec 08, 2025 06:45 PM |
گورَو کھنّا نے بگ باس 19 کا ٹائٹل جیت لیا، کتنی انعامی رقم ملے گی؟

گورَو کھنّا نے بگ باس 19 کا ٹائٹل جیت لیا، کتنی انعامی رقم ملے گی؟

 Dec 08, 2025 04:46 PM |

متعلقہ

Express News

شہری سے بدسلوکی کی وائرل ویڈیو پر ایڈیشنل آئی جی کراچی کا نوٹس، سب انسپیکٹر معطل

Express News

کراچی؛ ڈیفنس اور گزری میں ٹریفک حادثات کے دوران 2 افراد جاں بحق 

Express News

پشاور ناکے پر نہ رکنا نوجوان کو مہنگا پڑ گیا، زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھا

Express News

گڈز ٹرانسپورٹرز کا غیر معینہ مدت کیلیے ملک گیر پہیہ جام ہڑتال کا اعلان

Express News

سندھ کلچرل ڈے؛ دنیا کی متاثر کن تہذیبوں میں سے ایک کا جشن منا رہے ہیں، وزیراعظم شہباز شریف

Express News

کراچی کے عالمی ثقافتی میلے میں142 ممالک کے  فنکاروں کی شرکت صوبے کیلیے بڑا اعزاز ہے، مراد علی شاہ

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو