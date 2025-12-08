"پنجاب کا وزیراعلیٰ بننے کیلئے 500 کروڑ؟" سدھو کی اہلیہ کے بیان پر بھارت میں سیاسی بھونچال

بی جے پی اور عام آدمی پارٹی نے ان کے بیان کو سختی سے تنقید کا نشانہ بنایا ہے

ویب ڈیسک December 08, 2025
بھارت کی ریاست پنجاب میں سیاسی ہلچل اس وقت مچ گئی جب کانگریس کے سابق صدر نوجوت سنگھ سدھو کی اہلیہ نوجوت کور سدھو نے دعویٰ کیا کہ پنجاب کا وزیراعلیٰ بننے کے لیے ’’500 کروڑ روپے‘‘ درکار ہوتے ہیں۔

ان کے اس بیان نے بھارتی سیاست میں نئی بحث چھیڑ دی ہے۔

بھارتی میڈیا کے مطابق نوجوت کور سدھو کا کہنا تھا کہ ان کے پاس کسی بھی سیاسی جماعت کو دینے کے لیے اتنا پیسہ نہیں، لیکن وہ پنجاب کو دوبارہ ایک ’’سنہری ریاست‘‘ میں تبدیل کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔

انہوں نے کہا کہ اگر کانگریس انہیں وزیراعلیٰ کے امیدوار کے طور پر آگے لائے تو وہ سیاست میں واپسی پر غور کریں گی۔

دوسری جانب بی جے پی اور عام آدمی پارٹی نے ان کے بیان کو سختی سے تنقید کا نشانہ بنایا ہے اور اس دعوے کو سیاسی بدنیتی اور کانگریس کی اندرونی کمزوری قرار دیا ہے۔
