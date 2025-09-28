وفاقی حکومت سیلاب زدگان کے ساتھ کھڑی ہے، وفاقی وزیر امیر مقام

چارسدہ:
وفاقی وزیر اور صدر پاکستان مسلم لیگ (ن) خیبر پختونخوا امیر مقام نے کہا ہے کہ ملک اور صوبے کی خدمت ہماری اولین ترجیحات میں شامل ہے، وفاقی حکومت سیلاب زدگان کے ساتھ کھڑی ہے اور وزیراعظم شہباز شریف خود سیلاب کے بعد پیدا ہونے والی صورت حال کی نگرانی کر رہے ہیں۔
چارسدہ میں منعقدہ پاکستان مسلم لیگ (ن) یوتھ ونگ کے کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر امیر مقام نے کہا کہ نوجوانوں کا جوش و جذبہ خوش آئند ہے، ہم انسانیت سے محبت اور عوامی خدمت کے جذبے کو فروغ دینے کے لیے کوشاں ہیں۔
امیر مقام نے کہا کہ چند لوگ محض پروپیگنڈوں میں مصروف ہیں جبکہ مسلم لیگ (ن) کا ایجنڈا ملک و قوم کی ترقی اور فلاح و بہبود ہے اور پوری مسلم لیگ (ن) قیادت کی اولین ترجیح بھی ملک میں خوش حالی اور ترقی لانا ہے۔
انہوں نے کہا کہ جلد خیبر پختونخوا میں بھی تبدیلی آئے گی اور ترقی کا نیا دور شروع ہوگا۔
وفاقی وزیر نے کہا کہ مشکل کی اس گھڑی میں سیلاب زدگان اکیلے نہیں ہیں، وفاقی حکومت ان کے ساتھ کھڑی ہے اور وزیر اعظم شہباز شریف خود گلگت بلتستان سمیت پورے ملک میں سیلاب اور اس کے بعد پیدا پونے والی صورت حال کی نگرانی کر رہے ہیں۔