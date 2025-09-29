عمران اسماعیل اور عامر کیانی کے وارنٹ گرفتاری منسوخ

آزادی مارچ کیس کی سماعت جوڈیشل مجسٹریٹ مبشر حسن چشتی نے کی

ویب ڈیسک September 29, 2025
ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد نے سابق گورنر سندھ عمران اسماعیل اور سابق وزیر صحت عامر کیانی کے وارنٹ گرفتاری منسوخ کر دیئے۔

آزادی مارچ کیس کی سماعت جوڈیشل مجسٹریٹ مبشر حسن چشتی نے کی، عدالت نے عمران اسماعیل اور عامر کیانی کے وارنٹ گرفتاری منسوخ کر دیے۔

سابق پی ٹی آئی رہنماؤں اور کارکنان کیجانب سے بریت کی درخواستیں دائر کی گئیں، عدالت نے بریت کی درخواستوں پر فریقین کو نوٹسز جاری کردیے۔

کیس کی اگلی سماعت میں بریت کی درخواستوں پر دلائل طلب کرلیے گئے، عدالت نے دونوں مقدمات میں مزید سماعت 6 ستمبر تک ملتوی کردی۔

عمران اسماعیل، عامر کیانی و متعدد پی ٹی آئی کارکنان عدالت میں پیش ہوئے، عمران اسماعیل، و دیگر کیخلاف آزادی مارچ پر تھانہ بارہ کہو میں 2 مقدمات درج ہیں۔
