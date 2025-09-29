ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد نے سابق گورنر سندھ عمران اسماعیل اور سابق وزیر صحت عامر کیانی کے وارنٹ گرفتاری منسوخ کر دیئے۔
آزادی مارچ کیس کی سماعت جوڈیشل مجسٹریٹ مبشر حسن چشتی نے کی، عدالت نے عمران اسماعیل اور عامر کیانی کے وارنٹ گرفتاری منسوخ کر دیے۔
سابق پی ٹی آئی رہنماؤں اور کارکنان کیجانب سے بریت کی درخواستیں دائر کی گئیں، عدالت نے بریت کی درخواستوں پر فریقین کو نوٹسز جاری کردیے۔
کیس کی اگلی سماعت میں بریت کی درخواستوں پر دلائل طلب کرلیے گئے، عدالت نے دونوں مقدمات میں مزید سماعت 6 ستمبر تک ملتوی کردی۔
عمران اسماعیل، عامر کیانی و متعدد پی ٹی آئی کارکنان عدالت میں پیش ہوئے، عمران اسماعیل، و دیگر کیخلاف آزادی مارچ پر تھانہ بارہ کہو میں 2 مقدمات درج ہیں۔