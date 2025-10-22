ایم کیو ایم کارکن عبید کے ٹو کی رینجرز اہلکار شہید کرنے کے جرم میں  سزا کیخلاف اپیل منظور

سندھ ہائی کورٹ نے درخواست پر فیصلہ سناتے ہوئے ٹرائل کورٹ کے فیصلے کو کالعدم قرار دے دیا

کورٹ رپورٹر October 22, 2025
(فوٹو: فائل)
کراچی:

سندھ ہائیکورٹ نے لیاقت آباد کے علاقے میں ایم کیو ایم کارکن عبید عرف کے ٹو کی 27 سال قبل رینجرز اہلکار کو شہید کرنے کے جرم میں سزا کیخلاف اپیل منظور کرلی۔

عدالت نے درخواست پر فیصلہ سناتے ہوئے ٹرائل کورٹ کے فیصلے کو کالعدم قرار دے دیا۔

درخواستگزار کے وکیل راج علی واحد کنور ایڈووکیٹ نے مؤقف اختیار کیا کہ اس کیس کا دو بار پہلے ٹرائل ہوچکا ہے، فوجی عدالت میں ٹرائل ہوا تھا۔ جنید اور نادر شاہ سمیت کچھ کو سزا ہوئی تھی کچھ کو بری کردیا تھا۔ ایم کیو ایم مرکز 90 سے گرفتار سارے ملزمان جیل سے رہا ہوچکے ہیں، صرف عبید کے ٹو جیل کے اندر ہے۔ ملزم عبید کے ٹو 2015 سے گرفتار ہے اس کیس میں 2021 میں گرفتاری ڈالی گئی۔

پراسیکیوٹر نے مؤقف اپنایا تھا کہ ملزم نے اعتراف جرم کیا ہے، اے ٹی سی نے قانون کے مطابق سزا سنائی۔ ملزم بریت کا حقدار نہیں ہے۔  

پولیس کے مطابق 1998 میں اہلکار رینجرز پکٹ پر موجود جوانوں کو کھانا دینے جارہے تھے کہ ملزمان نے لیاقت آباد کے علاقے میں گھات لگا کر ان پر فائرنگ شروع کردی، جس میں سپاہی دلدار حسین شہید اور حوالدار ممتاز علی زخمی ہوگئے تھے۔

انسداد ہشتگردی عدالت نے 2024 میں ملزم عبید کے ٹو کو عمر قید کی سزا سنائی تھی۔
