پی آئی اے کا 5 سال بعد برطانیہ کیلیے فلائٹ آپریشن بحال

افتتاحی تقریب آج اسلام آباد اور مانچسٹر ایئر پورٹ پر منعقد ہوگی

وقاص احمد October 25, 2025
facebook whatsup
فوٹو: فائل
اسلام آباد:

انتظار کی گھڑیاں ختم، قومی ایئر لائنز پی آئی اے کا 5سال بعد برطانیہ کے لیے فلائٹ آپریشن بحال ہو گیا ہے، افتتاحی تقریب آج اسلام آباد اور مانچسٹر ایئر پورٹ پر منعقد ہوگی۔

اسلام آباد سے پی آئی اے کی پہلی پرواز مسافروں کو لیکر مانچسٹر کے لیے اڑان بھرے گی۔اسلام آباد ایئر پورٹ پر افتتاحی تقریب میں وزیر دفاع خواجہ آصف ،یورپی یونین ،برطانیہ کے سفیروں سمیت حکومت کے اعلی حکام شریک ہوں گے۔

ترجمان  پی آئی اے کے مطابق فلائٹ آپریشن کے آغاز کے ساتھ ہی مسافروں کی جانب سے قومی ایئر لائن پر بھرپور اعتماد کا اظہار دیکھنے میں آیا اور اگلے تین ماہ کی ایڈوانس بکنگ کر لی گئی ہے، ترجمان کے مطابق ساڑھے 12 ہزار مسافروں نے ایڈوانس بکنگ کروا لی جس کے پیش نظر مستقبل میں فلائٹ آپریشن کو مزید وسعت دی جائےگی ۔

ترجمان پی آئی اے کے مطابق پہلے مرحلے میں اسلام آباد سے مانچسٹر کے لیے دو پروازیں ہفتہ وار چلائی جائیں گی، دوسرے مرحلے میں لاہور اور کراچی سے بھی پروازوں کا آغاز کیا جائےگا۔ترجمان کے مطابق بوئنگ 777جہاز ساڑھے تین سو مسافروں کو لیکر برطانیہ روانہ ہوگا۔

اسلام آباد ایئر پورٹ ، دوران پرواز اور مانچسٹر ایئرپورٹ پر کیک کٹنگ تقاریب ہونگی۔ افتتاحی تقریب میں قرعہ اندازی کے ذریعے مسافروں کوانعامات دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ مسافروں کے لیے  قرعہ اندازی میں موبائل اور لکی ڈرا میں 1300سی سی گاڑی شامل ہیں۔

ترجمان کے مطابق افتتاحی پرواز کی مناسبت سے پی آئی اے انتظامیہ نے مسافروں کی پر تکلف میزبانی کا فیصلہ کرتے ہوئے خصوصی مینیو بھی رکھا ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

صنم ماروی کی پیرس میں مسحورکن پرفارمنس

صنم ماروی کی پیرس میں مسحورکن پرفارمنس

 Oct 27, 2025 01:07 AM |
کینیڈا کے سابق وزیراعظم ٹروڈو اور کیٹی پیری کے تعلقات کی تصدیق، ویڈیو وائرل

کینیڈا کے سابق وزیراعظم ٹروڈو اور کیٹی پیری کے تعلقات کی تصدیق، ویڈیو وائرل

 Oct 26, 2025 09:10 PM |
قرآنی تلاوت اور دعاؤں نے کینسر سے نجات دلادی، ونیزہ احمد کا حیران کن انکشاف

قرآنی تلاوت اور دعاؤں نے کینسر سے نجات دلادی، ونیزہ احمد کا حیران کن انکشاف

 Oct 26, 2025 12:28 PM |

متعلقہ

Express News

پیپلزپارٹی حکومت اندرون سندھ کے ڈاکوؤں کو بے نظیر انکم سپورٹ سے مال دے رہی ہے، آفاق احمد

Express News

کراچی؛ گھر کی چھت گرنے سے ڈیڑھ سالہ بچی جاں بحق، خواتین سمیت تین افراد زخمی

Express News

ٹک ٹاک پر دوستی، ملتان جیل کے پولیس اہلکار نے نوجوان لڑکے کو زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا

Express News

کے الیکٹرک دو سال میں دیوالیہ ہوسکتی ہے، سابق چیئرمین ایف بی آر کی پیش گوئی

Express News

پاک-افغان مذاکرات، پاکستان کا مؤقف پیش، نظر آرہا ہے طالبان کسی اور ایجنڈے پر چل رہے ہیں، ذرائع

Express News

کھیل میں سیاست نہیں ہونی چاہیے، وفاقی وزیر اطلاعات

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو