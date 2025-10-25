پی آئی اے کا 5 سال بعد برطانیہ کیلیے فلائٹ آپریشن بحال

اسلام آباد:
انتظار کی گھڑیاں ختم، قومی ایئر لائنز پی آئی اے کا 5سال بعد برطانیہ کے لیے فلائٹ آپریشن بحال ہو گیا ہے، افتتاحی تقریب آج اسلام آباد اور مانچسٹر ایئر پورٹ پر منعقد ہوگی۔
اسلام آباد سے پی آئی اے کی پہلی پرواز مسافروں کو لیکر مانچسٹر کے لیے اڑان بھرے گی۔اسلام آباد ایئر پورٹ پر افتتاحی تقریب میں وزیر دفاع خواجہ آصف ،یورپی یونین ،برطانیہ کے سفیروں سمیت حکومت کے اعلی حکام شریک ہوں گے۔
ترجمان پی آئی اے کے مطابق فلائٹ آپریشن کے آغاز کے ساتھ ہی مسافروں کی جانب سے قومی ایئر لائن پر بھرپور اعتماد کا اظہار دیکھنے میں آیا اور اگلے تین ماہ کی ایڈوانس بکنگ کر لی گئی ہے، ترجمان کے مطابق ساڑھے 12 ہزار مسافروں نے ایڈوانس بکنگ کروا لی جس کے پیش نظر مستقبل میں فلائٹ آپریشن کو مزید وسعت دی جائےگی ۔
ترجمان پی آئی اے کے مطابق پہلے مرحلے میں اسلام آباد سے مانچسٹر کے لیے دو پروازیں ہفتہ وار چلائی جائیں گی، دوسرے مرحلے میں لاہور اور کراچی سے بھی پروازوں کا آغاز کیا جائےگا۔ترجمان کے مطابق بوئنگ 777جہاز ساڑھے تین سو مسافروں کو لیکر برطانیہ روانہ ہوگا۔
اسلام آباد ایئر پورٹ ، دوران پرواز اور مانچسٹر ایئرپورٹ پر کیک کٹنگ تقاریب ہونگی۔ افتتاحی تقریب میں قرعہ اندازی کے ذریعے مسافروں کوانعامات دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ مسافروں کے لیے قرعہ اندازی میں موبائل اور لکی ڈرا میں 1300سی سی گاڑی شامل ہیں۔
ترجمان کے مطابق افتتاحی پرواز کی مناسبت سے پی آئی اے انتظامیہ نے مسافروں کی پر تکلف میزبانی کا فیصلہ کرتے ہوئے خصوصی مینیو بھی رکھا ہے۔