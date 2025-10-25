بھارت کے ہر دلعزیز مزاحیہ اداکار 74 سال کی عمر میں انتقال کرگئے

ہم آپ کے ہیں کون، دل والے دلہنیا لے جائیں گے، کل ہو نہ ہو اور کبھی خوشی کبھی غم جیسی کامیاب فلموں میں کام کیا

ویب ڈیسک October 25, 2025
facebook whatsup

مسکراہٹیں بکھیرنے والے بھارت کے عالمی شہرت یافتہ اداکار ‏ستیش شاہ مقامی اسپتال میں دوران علاج انتقال کرگئے۔

بھارتی میڈیا کے مطابق ٹی وی اور فلم انڈسٹری میں یکساں طور پر مقبول 74 سالہ ستیش شاہ کے گردے ناکارہ ہوگئے تھے اور وہ ڈائیلیسس پر تھے۔

ممبئی میں پیدا ہونے والے ستیش شاہ کے فلمی سفر کی شروعات 1970 کی دہائی میں ہوئی اور انہوں نے 250 سے زائد فلموں میں کام کیا جب کہ ڈراما سیریل کی تعداد بھی کہیں زیادہ ہے۔

ستیش شاہ گردے کے عارضے میں مبتلا تھے اور کچھ عرصے سے شدید بیمار تھے۔ طبیعت بگڑنے پر انھیں اسپتال منتقل کیا لیکن وہ جانبر نہ ہوسکے۔

ان کی موت نے اسکرین پر سب کو ہنسانے والا دوست چھین لیا۔ اُن کی مسکان، چٹکلے اور برجستہ اداکاری مداحوں کے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہے گی۔

ہم آپ کے ہیں کون، دل والے دلہنیا لے جائیں گے، میں ہوں ناں، کل ہو نہ ہو اور کبھی خوشی کبھی غم جیسی عالمی شہرت یافتہ فلموں میں کام کیا۔

یاد رہے کہ بھارت میں مزاحیہ کردار نبھانے والے یہ دوسرے بڑے اداکار کی موت کی اندہناک خبر ہے۔ چند روز قبل ہی قہقہوں کے شہنشاہ اسرانی بھی اپنے مداحوں کو سوگوار چھوڑ گئے۔

 
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

صنم ماروی کی پیرس میں مسحورکن پرفارمنس

صنم ماروی کی پیرس میں مسحورکن پرفارمنس

 Oct 27, 2025 01:07 AM |
کینیڈا کے سابق وزیراعظم ٹروڈو اور کیٹی پیری کے تعلقات کی تصدیق، ویڈیو وائرل

کینیڈا کے سابق وزیراعظم ٹروڈو اور کیٹی پیری کے تعلقات کی تصدیق، ویڈیو وائرل

 Oct 26, 2025 09:10 PM |
قرآنی تلاوت اور دعاؤں نے کینسر سے نجات دلادی، ونیزہ احمد کا حیران کن انکشاف

قرآنی تلاوت اور دعاؤں نے کینسر سے نجات دلادی، ونیزہ احمد کا حیران کن انکشاف

 Oct 26, 2025 12:28 PM |

متعلقہ

Express News

کینیڈا کے سابق وزیراعظم ٹروڈو اور کیٹی پیری کے تعلقات کی تصدیق، ویڈیو وائرل

Express News

قرآنی تلاوت اور دعاؤں نے کینسر سے نجات دلادی، ونیزہ احمد کا حیران کن انکشاف

Express News

ماہرہ خان اپنی بہو کو کون سا خاص تحفہ دینے والی ہیں؟ جواب نے مداحوں کو حیران کر دیا

Express News

محبت، دھوکہ اور بے بسی؛ نیپالی گلوکارہ کی خود سوزی سے المناک موت

Express News

بھارت کے ہر دلعزیز مزاحیہ اداکار 74 سال کی عمر میں انتقال کرگئے

Express News

میگھن مارکل نے شاہی خاندان سے علیحدگی کے بعد گھریلو طرز زندگی کے راز بتا دیے

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو