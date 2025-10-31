ویمنز ورلڈ کپ: بھارت نے آسٹریلیا کو شکست دیکر فائنل میں جگہ بنالی

بھارت نے 339 رنز کا ہدف 49 ویں اوور میں 5 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کیا

ویب ڈیسک October 31, 2025
آئی سی سی ویمنز ورلڈ کپ کے دوسرے سیمی فائنل میں بھارت نے آسٹریلیا کو 5 وکٹوں سے شکست دے کر فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔

ممبئی کے ڈی وائی پاٹل اسٹیڈیم میں کھیلے گئے میچ میں بھارت نے 339 رنز کا ہدف 49 ویں اوور میں 5 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کیا۔

بھارت کی جانب سے جمائما روڈریگیز 127 رنز ناٹ آؤٹ بنا کر نمایاں رہیں۔ کپتان ہرمن پریت کور 89، رچا گھوش 26، دیپتی شرما 24، سمرتی مندھانا 24 اور شفالی ورما 10 رنز بنا کر آؤٹ ہوئیں۔

امنجوت کور 15 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ پویلین لوٹیں۔

آسٹریلیا کی جانب سے کِم گراتھ اور اینابیل سدرلینڈ نے 2، 2 وکٹیں حاصل کیں۔

اس سے قبل ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے آسٹریلیا کی ٹیم 49.5 اوورز میں 338 رنز بنا کر آؤٹ ہوگئی۔

کینگروز کی جانب سے فیبی لِچ فیلڈ 119 رنز بنا کرنمایاں رہیں۔ ایلیس پیری 77، ایشلی گارڈنر 63، بیتھ مونے 24، کم گارتھ 17، ٹاہلیا مک گرا 12، کپتان ایلیسا ہیلی 5، ایلانا کنگ 4، اینابیل سدرلینڈ 3 اور سوفی مولینکس 0 کے انفرادی اسکور پر آؤٹ ہوئیں۔

بھارت کی جانب سے شری چرانی اور دیپتی شرما نے 2، 2 جبکہ امنجوت کور، رادھا یادو اور کرانتی گود نے 1، 1 کھلاڑی کو آؤٹ کیا۔

دو نومبر کو ہونے والے فائنل میں بھارت کا مقابلہ جنوبی افریقا کے ساتھ ہوگا۔
