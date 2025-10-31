سونے کی قیمت میں ایک بار پھر بڑا اضافہ

کراچی:
امریکی فیڈرل ریزرو کی شرح سود میں 25 بیسز پوائنٹس کی کمی کے نتیجے میں عالمی سطح پر بڑھتی ہوئی طلب کے باعث سونے کی قیمتوں میں دوبارہ اضافے کا رحجان غالب ہوگیا۔
بین الاقوامی بلین مارکیٹ میں فی اونس سونے کی قیمت یکدم 53ڈالر کے اضافے سے 4ہزار 018ڈالر کی سطح پر آگئی۔
عالمی مارکیٹ میں اضافے سے مقامی صرافہ مارکیٹوں میں بھی جمعہ کو 24قیراط کے حامل فی تولہ سونے کی قیمت 5ہزار 300روپے کے اضافے سے 4لاکھ 24ہزار 162روپے کی سطح پر آگئی ہے۔
اس کے ساتھ ساتھ، فی دس گرام سونے کی قیمت بھی 4ہزار 544روپے کے اضافے سے 3لاکھ 63ہزار 650 روپے کی سطح پر آگئی ہے۔
اسی طرح فی تولہ چاندی کی قیمت 158روپے کے اضافے سے 5ہزار 192روپے اور دس گرام چاندی کی قیمت بھی 136روپے کے اضافے سے 4ہزار 451روپے کی سطح پر آگئی۔