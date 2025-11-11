سندھ بھر میں 1 ماہ کیلیے دفعہ 144 نافذ

دفعہ 144 کے تحت عوامی اجتماع، جلسے، جلوس، ریلی اور احتجاج پر پابندی عائد، نوٹی فکیشن جاری

محمد سلیم جھنڈیر November 11, 2025
سندھ حکومت نے ایک ماہ کیلیے صوبے بھر میں دفعہ 144 نافذ کردی، جس کے تحت ہر قسم کے عوامی اجتماع، جلسے، جلوس اور احتجاج پر پابندی ہوگی۔

محکمہ داخلہ کی جانب سے دفعہ 144 کے نفاذ کا نوٹی فکیشن بھی جاری کردیاگیا جس کے مطابق پابندی کی خلاف ورزی پر تعزیرات پاکستان کے سیکشن 188 کے تحت مقدمات درج کیے جائیں گے۔

محکمہ داخلہ نے نوٹیفکیشن تمام کمشنرز، ڈی آئی جیز، ایس ایس پیز، اور ڈپٹی کمشنرز، چیف سیکریٹری، وزیراعلیٰ، گورنر سندھ کے پرنسپل سیکریٹری اور ڈی جی رینجرز کو ارسال کردیا جس میں خلاف ورزی پر کارروائی کی سفارش کی گئی ہے۔

نوٹی فکیشن کے مطابق دفعہ 144 کے تحت عائد پابندی فوری نافذ العمل اور یہ ایک ماہ کیلیے مؤثر ہوگی۔

محکمہ داخلہ کے مطابق  صوبے میں بڑھتی ہوئی سیاسی سرگرمیوں اور احتجاجوں اور  امن و امان برقرار رکھنے کے پیش نظر یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔
