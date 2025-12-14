پنجاب کے مختلف شہروں میں معمول کے مطابق دھند اور اسموگ نمایاں

یہ کیفیت پنجاب کے میدانی علاقوں میں موسمی طور پر معمول کا حصہ ہے

ویب ڈیسک December 14, 2025
facebook whatsup

لاہور اور پنجاب کے مختلف شہروں میں معمول کے مطابق موسم سرما کی جانب تدریجی تبدیلی، دھند اور اسموگ نمایاں ہے۔

تفصیلات کے مطابق راتوں میں درجۂ حرارت میں کمی، ٹمپریچر اِنورژن کے باعث آلودگی فضا میں معلق رہنے لگی۔ صبح اور رات کے اوقات میں حدِ نگاہ متاثر، شہریوں کو محتاط رہنے کی ہدایت۔

یہ کیفیت پنجاب کے میدانی علاقوں میں موسمی طور پر معمول کا حصہ ہے۔ اج اسوقت اے کیواٸی 214،کم ہوااورکم درجہ حرارت ہے۔ لاہور میں مشرقی ہواؤں کے ذریعے بھارتی پنجاب سے آلودہ ذرات کی آمد بھی جاری ہے۔

رات 12 بجے سے صبح 7 بجے تک ہوائیں انتہائی کمزور، آلودگی کا پھیلاؤ نہایت کم ہے۔صبح کے اوقات میں ٹریفک اور تجارتی سرگرمیوں سے ہونے والی اسموگ پر ہر ممکن کوشش سے قابو پایا گیا ہے۔

مقامی الودگی کافی حد تک کنٹرول میں ہے ألبتہ،انڈین کوریڈور سے آلودگی کی آمد، درجہ حرارت میں واضح کمی اورمعلق ہواٸیں الودگی بڑھا سکتی ہیں۔ وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایت پر اسموگ صورتحال کی مسلسل اور مؤثر نگرانی جاری ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

ریڈ سی انٹرنیشنل فلم فیسٹیول میں شامل واحد پاکستانی فلم ’گھوسٹ اسکول‘ کی دلچسپ کہانی

ریڈ سی انٹرنیشنل فلم فیسٹیول میں شامل واحد پاکستانی فلم ’گھوسٹ اسکول‘ کی دلچسپ کہانی

Dec 13, 2025 11:52 PM |
سندھ حکومت کا دھرندھر کے جواب میں ’میرا لیاری فلم‘ ریلیز کرنے کا اعلان

سندھ حکومت کا دھرندھر کے جواب میں ’میرا لیاری فلم‘ ریلیز کرنے کا اعلان

 Dec 13, 2025 11:16 PM |
ہالی ووڈ کے عالمی شہرت یافتہ ولن گھر میں مردہ پائے گئے؛ دی ماسک سے کامیابی سمیٹی تھی

ہالی ووڈ کے عالمی شہرت یافتہ ولن گھر میں مردہ پائے گئے؛ دی ماسک سے کامیابی سمیٹی تھی

 Dec 13, 2025 08:47 PM |

متعلقہ

Express News

لاہور میں پانی کو دوبارہ قابل استعمال بنانے کیلیے منصوبے کی منظوری

Express News

اشتہاری ملزمان کے خلاف چھاپے کے دوران فائرنگ سے سی سی ڈی کے افسر سمیت 4 اہلکار شدید زخمی

Express News

وٹس ایپ ہیکنگ کے حوالے سے این سی سی آئی اے کا انتباہ

Express News

ملک کے بالائی علاقوں میں بارش اور برفباری کی پیشگوئی، این ڈی ایم اے کی ایڈوائزری جاری

Express News

کراچی میں مذہبی و سیاسی جماعت کے سربراہ کے گھر پر چھاپہ، بھتہ خوری میں ملوث ملزمان گرفتار

Express News

لاہور کا پہلا سرفیس واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ منصوبہ منظور

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو