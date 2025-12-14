پنجاب کے مختلف شہروں میں معمول کے مطابق دھند اور اسموگ نمایاں

لاہور اور پنجاب کے مختلف شہروں میں معمول کے مطابق موسم سرما کی جانب تدریجی تبدیلی، دھند اور اسموگ نمایاں ہے۔
تفصیلات کے مطابق راتوں میں درجۂ حرارت میں کمی، ٹمپریچر اِنورژن کے باعث آلودگی فضا میں معلق رہنے لگی۔ صبح اور رات کے اوقات میں حدِ نگاہ متاثر، شہریوں کو محتاط رہنے کی ہدایت۔
یہ کیفیت پنجاب کے میدانی علاقوں میں موسمی طور پر معمول کا حصہ ہے۔ اج اسوقت اے کیواٸی 214،کم ہوااورکم درجہ حرارت ہے۔ لاہور میں مشرقی ہواؤں کے ذریعے بھارتی پنجاب سے آلودہ ذرات کی آمد بھی جاری ہے۔
رات 12 بجے سے صبح 7 بجے تک ہوائیں انتہائی کمزور، آلودگی کا پھیلاؤ نہایت کم ہے۔صبح کے اوقات میں ٹریفک اور تجارتی سرگرمیوں سے ہونے والی اسموگ پر ہر ممکن کوشش سے قابو پایا گیا ہے۔
مقامی الودگی کافی حد تک کنٹرول میں ہے ألبتہ،انڈین کوریڈور سے آلودگی کی آمد، درجہ حرارت میں واضح کمی اورمعلق ہواٸیں الودگی بڑھا سکتی ہیں۔ وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایت پر اسموگ صورتحال کی مسلسل اور مؤثر نگرانی جاری ہے۔