ٹیکنالوجی کمپنی ایپل نے آئی فون اور آئی پیڈز کے لیے سافٹ ویئر اپ ڈیٹس آئی او ایس 26.2 اور آئی پیڈ او ایس بالترتیب جاری کردی۔
آئی او ایس 26.2 میں ایک نیا آپشن پیش کیا گیا ہے جس کے تحت جب یاد دہانی کی ضرورت ہوگی تو الارم فعال ہوجائے گا۔ اپ ڈیٹس میں لاک اسکرین پر ٹائم کی اوپیسٹی تبدیل کرنے کا آپشن، ایئر ڈراپ فنکشنیلٹی میں اور پوڈکاسٹ ایپ کے اندر نئے فیچرز بھی شامل ہیں۔
کمپنی کی جانب سے یورپی یونین کے لیے ایئر پوڈز میں لائیو ترجمہ کرنے اور جاپان کے لیے متبادل ایپ اسٹورز اور تھرڈ-پارٹی وائس اسسٹنٹس کے لیے سپورٹ بھی شامل کی گئی ہے۔
آئی او ایس 26.2 اور آئی پیڈ او ایس 26.2 فوری طور پر ڈاؤن لوڈ کے لیے دستیاب ہیں۔