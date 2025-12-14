آئی فونز اور آئی پیڈز کیلئے تازہ ترین اپ ڈیٹس جاری

آئی او ایس 26.2 میں متعدد نئے فیچر متعارف کرائے گئے ہیں

ویب ڈیسک December 14, 2025
ٹیکنالوجی کمپنی ایپل نے آئی فون اور آئی پیڈز کے لیے سافٹ ویئر اپ ڈیٹس آئی او ایس 26.2 اور آئی پیڈ او ایس بالترتیب جاری کردی۔

آئی او ایس 26.2 میں ایک نیا آپشن پیش کیا گیا ہے جس کے تحت جب یاد دہانی کی ضرورت ہوگی تو الارم فعال ہوجائے گا۔ اپ ڈیٹس میں لاک اسکرین پر ٹائم کی اوپیسٹی تبدیل کرنے کا آپشن، ایئر ڈراپ فنکشنیلٹی میں اور پوڈکاسٹ ایپ کے اندر نئے فیچرز بھی شامل ہیں۔

کمپنی کی جانب سے یورپی یونین کے لیے ایئر پوڈز میں لائیو ترجمہ کرنے اور جاپان کے لیے متبادل ایپ اسٹورز اور تھرڈ-پارٹی وائس اسسٹنٹس کے لیے سپورٹ بھی شامل کی گئی ہے۔

آئی او ایس 26.2 اور آئی پیڈ او ایس 26.2 فوری طور پر ڈاؤن لوڈ کے لیے دستیاب ہیں۔
