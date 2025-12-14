بھارت میں اخلاقی پستی اور لیجنڈ کھلاڑی کی مہمان نوازی کی بدترین مثال قائم

غاصب مودی کے ہندوتوا راج میں بھارت کی عالمی سطح پر جگ ہنسائی معمول بن چکی ہے

اسپورٹس ڈیسک December 14, 2025
لیجنڈری فٹبالر میسی کے ساتھ بھارت نے بدترین اور ذلت آمیز مہمان نوازی کرکے شرمناک داستان رقم کردی۔

تفصیلات کے مطابق کولکتہ اسٹیڈیم میں سیکیورٹی کی شرمناک ناکامی کے باعث فٹبال لیجنڈ لیونل میسی کو جان کے خوف سے اسٹیڈیم چھوڑنا پڑا۔

بھارت میں عالمی شہرت یافتہ کھلاڑی کے ساتھ جاہلانہ رویہ مودی کے بھارت کی اصل تصویر ہے۔ میسی کے ساتھ بد اخلاقی بھارتی عوام کی زہریلی ذہنیت اور بے حس مودی کے گھٹیا پن کی انتہا ہے۔

اسٹیڈیم میں بے قابو ہجوم، مودی کے ’شائننگ انڈیا‘ کے جھوٹے دعووں کو ریزہ ریزہ کرگیا۔

بھارتی میڈیا کے مطابق لیونل میسی کا کولکتہ ایونٹ ناقص سیکیورٹی کی وجہ سے بد ترین بد نظمی کا شکار ہوا اور سالٹ لیک اسٹیڈیم میدان جنگ بن گیا۔

کولکتہ میں سالٹ لیک اسٹیڈیم میں بھارتی ہجوم نے لیونل میسی کی طرف بوتلیں اچھالیں، کرسیاں توڑیں اور اسٹیڈیم کے انفرااسٹرکچر کو بھی نقصان پہنچایا۔

انتہا پسند بھارتیوں نے جھنڈے لہرا کر ’جے شری رام‘ کے نعرے لگائے۔

 
