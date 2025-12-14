سردیوں میں ہونٹ پھٹنے کی وجہ کیا ہے اور اس کا علاج کیا ہے؟

وٹامن بی 12 کی کمی کی صورت میں ہونٹ زیادہ خشک ہو جاتے ہیں اور جلد میں دراڑیں پڑنے لگتی ہیں

ویب ڈیسک December 14, 2025
facebook whatsup

ماہرینِ صحت کا کہنا ہے کہ ہونٹوں کا بار بار پھٹنا صرف موسم یا پانی کی کمی کا مسئلہ نہیں بلکہ اس کے پیچھے اکثر اہم وٹامنز اور منرلز کی کمی بھی کارفرما ہوتی ہے۔ سردیوں میں یہ مسئلہ مزید شدت اختیار کر لیتا ہے جس سے شہریوں کو تکلیف، جلن اور زخموں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔

طبی ماہرین کے مطابق وٹامن بی کمپلیکس خصوصاً بی ٹو (Riboflavin)، بی تھری، بی سکس اور بی بارہ کی کمی ہونٹوں کی خشکی، پھٹنے اور کناروں پر زخم بننے کا سبب بنتی ہے، جسے طبی اصطلاح میں اینگولر کیلائٹس کہا جاتا ہے۔ اسی طرح وٹامن سی کی کمی جلد کو کمزور کر دیتی ہے جس کے نتیجے میں ہونٹوں پر دراڑیں پڑ جاتی ہیں۔

ماہرین نے بتایا کہ آئرن اور زنک کی کمی بھی ہونٹوں کے دیر سے ٹھیک ہونے اور بار بار پھٹنے کی ایک اہم وجہ ہے، خصوصاً خواتین اور کمزور مدافعتی نظام رکھنے والے افراد اس کا زیادہ شکار ہوتے ہیں۔

اتراکھنڈ سے تعلق رکھنے والی ماہر امراضِ جلد ڈاکٹر آشا سکلانی کے مطابق وٹامن بی 12 کی کمی کی صورت میں ہونٹ زیادہ خشک ہو جاتے ہیں اور جلد میں دراڑیں پڑنے لگتی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ وٹامن بی 12 خون کے سرخ خلیات بنانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے اور اس کی کمی خون کی کمی، بے حسی، جھنجھناہٹ اور یادداشت کی کمزوری کا سبب بھی بن سکتی ہے۔

ماہرینِ صحت کا کہنا ہے کہ اس مسئلے سے بچاؤ کے لیے متوازن غذا کا استعمال نہایت ضروری ہے۔ دودھ، دہی، انڈے، دالیں، سبز پتوں والی سبزیاں، مالٹا، کینو اور لیموں وٹامنز کی کمی پوری کرنے میں مدد دیتے ہیں جبکہ گوشت، کلیجی، چنے اور خشک میوہ جات آئرن اور زنک کی فراہمی کا مؤثر ذریعہ ہیں۔

علاج کے حوالے سے ڈاکٹروں نے مشورہ دیا ہے کہ وٹامن بی کمپلیکس ڈاکٹر کے مشورے سے استعمال کیا جائے، دن میں کئی بار لپ بام یا پیٹرولیم جیلی لگائی جائے اور ہونٹوں کو بار بار زبان سے گیلا کرنے کی عادت ترک کی جائے۔ اس کے علاوہ زیادہ مقدار میں پانی پینا بھی بے حد ضروری ہے۔

ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ اگر ہونٹوں کے کناروں پر شدید درد، جلن یا سفید تہہ نمودار ہو جائے تو یہ فنگل انفیکشن کی علامت ہو سکتی ہے، ایسی صورت میں خود علاج کے بجائے فوری طور پر ڈاکٹر سے رجوع کیا جانا چاہیے۔

 
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

ریڈ سی انٹرنیشنل فلم فیسٹیول میں شامل واحد پاکستانی فلم ’گھوسٹ اسکول‘ کی دلچسپ کہانی

ریڈ سی انٹرنیشنل فلم فیسٹیول میں شامل واحد پاکستانی فلم ’گھوسٹ اسکول‘ کی دلچسپ کہانی

Dec 13, 2025 11:52 PM |
سندھ حکومت کا دھرندھر کے جواب میں ’میرا لیاری فلم‘ ریلیز کرنے کا اعلان

سندھ حکومت کا دھرندھر کے جواب میں ’میرا لیاری فلم‘ ریلیز کرنے کا اعلان

 Dec 13, 2025 11:16 PM |
ہالی ووڈ کے عالمی شہرت یافتہ ولن گھر میں مردہ پائے گئے؛ دی ماسک سے کامیابی سمیٹی تھی

ہالی ووڈ کے عالمی شہرت یافتہ ولن گھر میں مردہ پائے گئے؛ دی ماسک سے کامیابی سمیٹی تھی

 Dec 13, 2025 08:47 PM |

متعلقہ

Express News

انتہائی گرمی میں رہنے والے بچوں سے متعلق تشویشناک انکشاف!

Express News

خیبرپختونخوا میں انسداد پولیو مہم کا آغاز

Express News

سال 2025 کی آخری ملک گیر انسدادِ پولیو مہم کا افتتاح

Express News

پلاسٹک سے نکلنے والے کیمیکل بچوں پر کیا منفی اثرات مرتب کر سکتے ہیں؟

Express News

سردی کے موسم میں گلے کی خراش دور کرنے کے مفید گھریلو ٹوٹکے

Express News

چینی سائنس دانوں کا رعشے کے علاج میں اہم پیشرف کا دعویٰ

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو