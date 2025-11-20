غیر قانونی کرنسی ایکسچینج میں ملوث ملزم گرفتار

ملزم محمد تنویر کو کراچی کے علاقے کلفٹن سے گرفتار کیا گیا

ویب ڈیسک November 20, 2025
 ایف آئی اے کراچی زون نے بڑی کاروائی کرتے ہوئے غیر قانونی کرنسی ایکسچینج میں ملوث ملزم کو گرفتار کرلیا ہے۔

تفصیلات کے مطابق ڈی جی ایف آئی اے کی ہدایت پر  غیر قانونی کرنسی ایکسچینج میں ملوث ملزمان کے خلاف کاروائیاں جاری ہیں جس میں حال ہی میں ایک غیر قانونی کرنسی ایکسچینج میں ملوث ملزم گرفتار کیا گیا ہے۔ 

ملزم محمد تنویر کو کراچی کے علاقے کلفٹن سے گرفتار کیا گیا۔ گرفتار ملزم غیر قانونی کرنسی ایکسچینج میں ملوث ہے۔ گرفتار ملزم کے قبضے سے مجموعی طور پر 18000 امریکی ڈالر برآمد کر لئے گئے۔

ملزم کے قبضے سے موبائل فون اور غیر قانونی کرنسی ایکسچینج سے متعلق شواہد بھی برآمد ہوئے جبکہ ملزم بغیر لائسنس کرنسی ایکسچینج کا کاروبار کر رہا تھا۔

ملزم برآمد ہونے والی کرنسی کے حوالے سے حکام کو مطمئن نہ کر سکا۔ ملزم کو گرفتار کر کے تفتیش شروع کر دی گئی ہے۔

ملزم کے دیگر ساتھیوں کی گرفتاری کے لئے چھاپے مارے جا رہے ہیں

ترجمان ایف آئی اے
