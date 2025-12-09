بالی ووڈ کے ابھرتے ہوئے اداکار کارتک آریان کی ہالی ووڈ کے مشہور اداکار جانی ڈیپ سے ہونے والی حالیہ ملاقات نے سوشل میڈیا پر زبردست ہلچل مچا دی۔
کارتک آریان جو سوشل میڈیا پر اپنے مداحوں سے ہمہ وقت جڑے رہتے ہیں اور اس باعث سب کی توجہ مرکز بھی رہتے ہیں۔
انھوں نے ریڈ سی انٹرنیشنل فلم فیسٹیول سے ایک تصویر اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر شیئر کی جس نے دیکھتے ہی دیکھتے عالمی توجہ حاصل کر لی۔
کارتک آریان نے نے تصویر کے کیپشن میں لکھا کہ
"Pirates of the Red Sea. Jack Sparrow x Rooh Baba."
اس دلچسپ جملے کے ساتھ تصویر میں کارتک آریان، عالمی فلم نگری کی اس جادوئی شخصیت کے ساتھ نظر آرہے ہیں جو کسی تعریف کے محتاج نہیں ہیں۔
جانی ڈیپ کے ساتھ کارتک آریان کی یہ تصویر مداحوں کے لیے کسی بڑی فلمی سرپرائز سے کم ثابت نہیں ہوئی۔
مداحوں نے اس تصویر کو "سال کی بہترین سیلفی" قرار دیا جس میں دو الگ الگ فلم انڈسٹری کے اداکار ایک ہی فریم میں نظر آرہے ہیں۔
مداحوں نے خوشگوار حیرت کا اظہار کرتے ہوئے تبصرہ کیا کہ جانی ڈیپ کے ’جیک اسپیرو‘ اور کارتک آریان کے ’روح بابا‘ کا کراس اوور لازمی ہونا چاہیے۔
کئی صارفین نے مزاحیہ میمز بھی بنانا بھی شروع کر دیں اور کچھ نے تو کارتک کی بھول بھلیاں اور ڈیپ جانی کی پائریٹس آف دی کیریبیئن کو ملا کر نئی فلم بنانے کی فرمائش بھی کردی۔
یاد رہے کہ کارتک آریان نے ریڈ سی فیسٹیول کے ایک خصوصی سیشن میں بھی حصہ لیا جس میں انتھونی ہاپکنز، ادریس ایلبا، رض احمد، نکولس ہولٹ، ایڈگر رامیریز اور ڈیرن آرنوفسکی بھی شامل تھے۔