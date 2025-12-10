ایشوریا رائے کا موازنہ راکھی ساونت سے کیوں کیا جانے لگا؟

اداکارہ نے گزشتہ چند برسوں سے اپنی بیٹی کی پرورش پر توجہ دینے کے لیے فلموں سے دوری اختیار کی ہوئی ہے

ویب ڈیسک December 10, 2025
بالی ووڈ اداکارہ اور سابق مس ورلڈ ایشوریا رائے بچن حال ہی میں جدہ میں منعقد ہونے والے ریڈ سی فلم فیسٹیول میں شرکت کے باعث ایک بار پھر خبروں کی زینت بن گئیں۔

فیسٹیول میں وہ سیاہ رنگ کے خوبصورت گاؤن میں ایک خصوصی نشست کا حصہ بنیں اور اپنی زندگی اور فلمی کیریئر پر گفتگو کی۔

اداکارہ نے گزشتہ چند برسوں سے اپنی بیٹی کی پرورش پر توجہ دینے کے لیے فلموں سے کچھ دوری اختیار کی ہوئی ہے۔

وقت گزرنے کے ساتھ ان کی شکل و صورت میں آنے والی قدرتی تبدیلیوں پر انٹرنیٹ صارفین نے غیر ضروری تنقید کا سلسلہ شروع کردیا۔

کئی لوگوں نے ان کے چہرے میں فرق محسوس کرتے ہوئے غیر مناسب طور پر ان کا موازنہ راکھی ساونت سے کیا، جو مبینہ طور پر چہرے پر حد سے زیادہ فلرز کے باعث تنقید کا شکار رہتی ہیں۔

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

سوشل میڈیا پر کچھ صارفین نے سخت تبصرے کرتے ہوئے لکھا کہ انہیں ایشوریا رائے کی جگہ راکھی ساونت نظر آئیں، جبکہ کچھ نے ان کے انگریزی بولنے پر بھی طنز کیا۔

چند لوگوں نے دعویٰ کیا کہ اداکارہ کے چہرے کی سابقہ قدرتی چمک اب نظر نہیں آتی۔

تاہم ایشوریا کے مداح اب بھی ان کی خوبصورتی، وقار اور کامیاب کیریئر کی تعریف کرتے دکھائی دیتے ہیں۔
