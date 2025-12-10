پرو ہاکی لیگ، پہلے میچ میں نیدرلینڈز نے پاکستان کو شکست دے دی

پاکستانی ٹیم اپنا دوسرامیچ 12 دسمبر کو ارجنٹائن کے خلاف کھیلے گی

محمد یوسف انجم December 10, 2025
ارجنٹائن میں پرو ہاکی لیگ کے پہلے میچ میں دفاعی چیمپئن نیدرلینڈز نے پاکستان کو دو کے مقابلے میں پانچ گول سے شکست دے دی۔

تفصیلات کے مطابق سان ٹائیگو ہاکی اسٹیڈیم میں پاکستان اور نیدرلینڈز کا آمنا سامنا ہوا۔ پہلےہاف میں پاکستان نے نویں منٹ میں حنان شاہد کے گول کے ذریعے سبقت حاصل کی لیکن تین منٹ بعد نیدرلینڈز نے نہ صرف مقابلہ برابر کردیا بلکہ پندرویں منٹ میں مقابلہ دو ایک کردیا۔

اٹھارہویں منٹ میں سفیان خان نے پنالٹی کارنرپر گول کرکے مقابلہ دو دو کردیا۔

نیدرلینڈز نے اس کے بعد مزید 3 گول کرکے یہ مقابلہ 3 گول کے فرق سے اپنے نام کرلیا۔

پاکستانی ٹیم اپنا دوسرامیچ 12 دسمبر کو ارجنٹائن کےخلاف کھیلے گی۔

 
