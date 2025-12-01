کراچی میں ڈکیتی کا نیا طریقہ واردات، ملزم طوطے کے بہانے گھر میں داخل ہوکر 2 موبائل لے گیا

واقعہ گلستان جوہر بلاک ون میں پیش آیا، ملزم نے 7 سالہ بچی سے موبائل چھینا اور دوسرا جاتے ہوئے لے گیا

اسٹاف رپورٹر December 11, 2025
facebook whatsup
فوٹو: فائل

شہر قائد کے علاقے گلستانِ جوہر میں چوری کی انوکھی واردات ہوئی، جس میں ملزم طوطا تلاش کرنے کے بہانے آیا اور دو موبائل چھین کر فرار ہوگیا۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق کراچی کے علاقے گلستان جوہر بلاک ون کے رہائشی اپارٹمنٹ میں چوری کی غیر معمولی واردات پیش آئی، جہاں ملزم طوطا ڈھونڈنے کے بہانے گھر میں داخل ہوا اور 7 سالہ بچی سے موبائل چھین جبکہ دوسرا اٹھا کر فرار ہوگیا۔

ابتدائی اطلاعات کے مطابق واقعہ بدھ کے روز صبح کے اوقات میں پیش آیا۔ متاثرہ اہل خانہ نے پولیس کو بتایا کہ گھر کی بیل بجی تو باہر ایک شخص پینٹ شرٹ میں موجود تھا۔

ملزم نے خاتون سے کہا کہ اس کا طوطا گھر کے اندر گیلری میں آگیا ہے اور وہ اسے تلاش کرنا چاہتا ہے۔ ایس ایچ او گلستان جوہر کاشف ربانی کے مطابق ملزم نے خاتون سے طوطے کو پکڑنے کیلئے ڈنڈا مانگا۔ جسکے بعد خاتون فلیٹ میں ڈنڈا تلاش کرنے چلی گئیں۔ ملزم اس دوران طوطا ڈھونڈنے کے بہانے فلیٹ میں داخل ہوا اور اندر آتے ہی سب سے پہلے اندر موجود بچی کا موبائل چھین لیا، جبکہ دوسرا موبائل بیڈ سے اٹھالیا۔

پولیس کے مطابق ملزم نے مزاحمت پر بچی کو دھکا دے کر زمین پر گرایا، جس کے باعث وہ خوفزدہ ہوگئی۔ بچی کی والدہ کمرے میں داخل ہوئیں تو ملزم موقع سے فرار ہوگیا۔

اہل خانہ نے ملزم کی فوری گرفتاری کا مطالبہ کیا ہے۔ تاہم پولیس کے مطابق واقعے کے حوالے سے درخواست موصول ہوگئی ہے ملزم کی تلاش کا عمل جاری ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

ڈکی بھائی کی دوران حراست کن دو شخصیات سے ملاقات ہوئی؟ پہلی بار نام سامنے آگئے

ڈکی بھائی کی دوران حراست کن دو شخصیات سے ملاقات ہوئی؟ پہلی بار نام سامنے آگئے

 Dec 10, 2025 09:30 PM |
ندا یاسر نے معافی کیوں مانگی؟ نادیہ خان نے اصل بات بتادی

ندا یاسر نے معافی کیوں مانگی؟ نادیہ خان نے اصل بات بتادی

 Dec 10, 2025 08:37 PM |
ایک یوٹیوبر کی موجودگی میں ڈکی بھائی سے دوران حراست پوچھ گچھ کی ویڈیو سامنے آگئی

ایک یوٹیوبر کی موجودگی میں ڈکی بھائی سے دوران حراست پوچھ گچھ کی ویڈیو سامنے آگئی

 Dec 10, 2025 07:52 PM |

متعلقہ

Express News

کراچی، نیٹ کیفے سمیت ڈکیتی کی کئی وارداتیں کرنے والا گروہ گرفتار

Express News

مصطفیٰ عامر قتل کیس میں فرد جرم آج بھی عائد نہ ہوسکی

Express News

جعلی دستاویزات پر امریکا کا ویزہ حاصل کرنے کی کوشش کرنے والے ملزم کی ضمانت منظور

Express News

کراچی میں ہیوی ٹریفک کے حادثات میں بچے سمیت 3 افراد جاں بحق، کوئی ڈرائیور گرفتار نہ ہوسکا

Express News

کراچی، گھر میں بنے گودام میں آگے لگنے سے زخمی ہونے والا شخص دوران علاج دم توڑ گیا

Express News

کچرہ خانے میں لگنے والی آگ نے دمہ کے مریضوں کی زندگی اجیرن کردی

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو