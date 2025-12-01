شہر قائد کے علاقے گلستانِ جوہر میں چوری کی انوکھی واردات ہوئی، جس میں ملزم طوطا تلاش کرنے کے بہانے آیا اور دو موبائل چھین کر فرار ہوگیا۔
ایکسپریس نیوز کے مطابق کراچی کے علاقے گلستان جوہر بلاک ون کے رہائشی اپارٹمنٹ میں چوری کی غیر معمولی واردات پیش آئی، جہاں ملزم طوطا ڈھونڈنے کے بہانے گھر میں داخل ہوا اور 7 سالہ بچی سے موبائل چھین جبکہ دوسرا اٹھا کر فرار ہوگیا۔
ابتدائی اطلاعات کے مطابق واقعہ بدھ کے روز صبح کے اوقات میں پیش آیا۔ متاثرہ اہل خانہ نے پولیس کو بتایا کہ گھر کی بیل بجی تو باہر ایک شخص پینٹ شرٹ میں موجود تھا۔
ملزم نے خاتون سے کہا کہ اس کا طوطا گھر کے اندر گیلری میں آگیا ہے اور وہ اسے تلاش کرنا چاہتا ہے۔ ایس ایچ او گلستان جوہر کاشف ربانی کے مطابق ملزم نے خاتون سے طوطے کو پکڑنے کیلئے ڈنڈا مانگا۔ جسکے بعد خاتون فلیٹ میں ڈنڈا تلاش کرنے چلی گئیں۔ ملزم اس دوران طوطا ڈھونڈنے کے بہانے فلیٹ میں داخل ہوا اور اندر آتے ہی سب سے پہلے اندر موجود بچی کا موبائل چھین لیا، جبکہ دوسرا موبائل بیڈ سے اٹھالیا۔
پولیس کے مطابق ملزم نے مزاحمت پر بچی کو دھکا دے کر زمین پر گرایا، جس کے باعث وہ خوفزدہ ہوگئی۔ بچی کی والدہ کمرے میں داخل ہوئیں تو ملزم موقع سے فرار ہوگیا۔
اہل خانہ نے ملزم کی فوری گرفتاری کا مطالبہ کیا ہے۔ تاہم پولیس کے مطابق واقعے کے حوالے سے درخواست موصول ہوگئی ہے ملزم کی تلاش کا عمل جاری ہے۔