وقار یونس کو نسیم شاہ سے بدستور امیدیں وابستہ

پلیئرز کسی بھی لیگ میں پرفارم کریں سلیکٹرز ان پر نظر ضرور رکھتے ہیں، سابق فاسٹ بولر

سلیم خالق December 11, 2025
دبئی:

وقار یونس کو نسیم شاہ سے بدستور امیدیں وابستہ ہیں، ان کا کہنا ہے کہ آئی ایل ٹی 20 پیسر کیلیے اچھا موقع ہے، سلیکٹرز ضروران پر نظر رکھے ہوں گے۔

تفصیلات کے مطابق گزشتہ ماہ منعقدہ ٹرائنگولر سیریز میں نسیم شاہ کو پاکستان کی جانب سے صرف ایک میچ ہی کھیلنے کا موقع ملا تھا،وہ ان دنوں یو اے ای میں جاری آئی ایل ٹی20 میں ڈیزارٹ وائپرز کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ 

دبئی میں بات چیت کے دوران سابق پیسر وقار یونس نے کہا کہ نسیم شاہ بدستور اچھے بولر ہیں، بعض اوقات کوئی کھلاڑی فارم کھو بیٹھتا ہے ، اگر اچھی بولنگ نہ کرے تو اسے ٹیم سے ڈراپ ہونا پڑتا ہے،البتہ آئی ایل ٹی 20 نسیم شاہ کیلیے اچھا موقع ہے۔ پلیئرز کسی بھی لیگ میں پرفارم کریں سلیکٹرز ان پر نظر ضرور رکھتے ہیں،اس سے واپسی کا موقع بھی مل سکتا ہے۔

وسیم اکرم کی414 وکٹوں کا ریکارڈ توڑنے والے مچل اسٹارک کے بارے میں وقار یونس نے کہا کہ وہ 35 سال کے ہو چکے مگر اب بھی بہترین پرفارم کر رہے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ اسٹارک مزید 2،3 سیزنز کھیل سکتے ہیں۔ 

جب وہ کرکٹ سے الگ ہوئے تو لیفٹ آرم پیسرز میں سب سے آگے ہی ہوں گے، وسیم اکرم بھی خطرناک بولر تھے،البتہ دونوں کا کوئی موازنہ ممکن نہیں، ان کی اپنی اپنی خوبیاں اور خامیاں ہیں۔ 

وقار یونس نے آئی ایل ٹی 20 کو بہترین لیگ قرار دیتے ہوئے کہا کہ افتتاحی تقریب سے ہی اس کی مقبولیت واضح ہو گئی تھی، اتنے سارے لوگ ایونٹ شروع ہونے کے منتظر تھے،لیگز کو مستحکم ہونے میں وقت لگتا ہے لیکن آئی ایل ٹی ٹوئنٹی نے 4 برس کے دوران ہی خاصی ترقی کر لی۔ 

سعودی عرب اور کویت بھی اس کے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں،مجھے یقین ہے کہ آنے والے برسوں میں مزید کئی ممالک آئی ایل کے ساتھ منسلک ہونا چاہیں گے، اس سے خطے میں کھیل کو مزید فروغ ملے گا۔
 
