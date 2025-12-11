عالمی مالیاتی فنڈز (آئی ایم ایف) نے پاکستان کے لیے 1 ارب 20 کروڑ ڈالر قرضے کی اگلی قسط جاری کردی۔
اسٹیٹ بینک نے بھی آئی ایم ایف سے قسط موصول ہونے کی تصدیق کردی، پاکستان کو قرضے کی قسط کی مد میں تقریباً 1 ارب ڈالر جاری کیے گئے، آر ایس ایف پروگرام کے پہلے جائزے کی بھی منظوری کے تحت پاکستان کو مزید 20 کروڑ ڈالر ملے۔
اسٹیٹ بینک نے اپنے اعلامیے میں بتایا کہ ایف ایف اور آر ایس ایف پروگرامز کے تحت اسٹیٹ بینک کو تقریباً 1.2 ارب ڈالر موصول ہوگئے، آئی ایم ایف کے ایگزیکٹو بورڈ نے 8 دسمبر 2025 کو منعقدہ اجلاس میں توسیعی فنڈ سہولت (EFF) کے تحت دوسری جائزہ کاری مکمل کرتے ہوئے پاکستان کے لیے 760 ملین ایس ڈی آر کی منظوری دی تھی۔
، آئی ایم ایف ایگزیکٹو بورڈ نے ریزیلینس اینڈ سسٹین ایبلٹی فیسلٹی (RSF) کے تحت پہلی قسط، 154 ملین ایس ڈی آر کی بھی منظوری دی ہے۔
اسٹیٹ بینک کو 10 دسمبر 2025 کی قدر کے ساتھ آئی ایم ایف سے مجموعی طور پر 914 ملین ایس ڈی آر (تقریباً 1.2 ارب امریکی ڈالر کے برابر) موصول ہوگئے ہیں۔
یہ رقم 12 دسمبر 2025 کو ختم ہونے والے ہفتے کے زرمبادلہ کے ذخائر میں ظاہر کی جائے گی۔
حالیہ تباہ کن سیلاب کے باوجود حکومت کی مضبوط معاشی کارکردگی نے مالی و بیرونی شعبے میں استحکام برقرار رکھا، آئی ایم ایف کی جانب سے پالیسی ترجیحات میں میکرو اکنامک استحکام، پبلک فنانس اصلاحات اور مسابقت بڑھانے پر زور دیا گیا ہے۔
یاد رہے کہ آئی ایم ایف کے ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس واشنگٹن ہوا تھا جس میں پاکستان کے لیے تقریباً 1.3 ارب ڈالر کی نئی قسط کی منظوری دی گئی تھی۔
وزارت خزانہ کے ذرائع کے مطابق پاکستان کو سات ارب ڈالر کے توسیعی فنڈ سہولت (آی ایف ایف) پروگرام کے تحت قرض کی تیسری قسط کی مد میں ایک ارب ڈالر سے زائد کی رقم ملے گی۔
ذرائع کے مطابق 1.3 ارب ڈالر کی منظوری کے بعد 20 کروڑ ڈالر سے زائد کی پہلی قسط بھی ملے گی، نئی قسط کے بعد دونوں قرض پروگرامز کے تحت پاکستان کو موصول ہونے والی مجموعی رقم 3.3 ارب ڈالر تک پہنچ جائے گی۔
پاکستان کو ای ایف ایف پروگرام کی دو اقساط پہلے ہی جاری کی جا چکیں،
اس کے علاوہ آئی ایم ایف کے ایگزیکٹیو بورڈ نے دوسرے اقتصادی جائزے کی بھی منظوری دے دی تھی۔