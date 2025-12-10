آمدنی میں عدم توازن: بھارت چھٹا بڑا ملک بن گیا، پاکستان کا کونسا نمبر؟

2026 کی ورلڈ اِن اکوالٹی رپورٹ کی کے اعداد و شمار کے مطابق عدم توازن کی اس فہرست میں جنوبی افریقا پہلے نمبر پر ہے

ویب ڈیسک December 10, 2025
بھارت آمدنی میں عدم توازن رکھنے والا چھٹا بڑا ملک بن گیا۔ جبکہ اس فہرست میں پاکستان کا 24 واں نمبر ہے۔

2026 کی ورلڈ اِن اکوالٹی رپورٹ کی جانب سے جاری کیے گئے اعداد و شمار کے مطابق عدم توازن کی اس فہرست میں جنوبی افریقا پہلے نمبر پر ہے۔ یہاں ٹاپ 10 فی صد طبقہ مجموعی آمدنی کا 66 فی صد حصہ کماتا ہے جبکہ باقی نصف نچلے طبقے کی آمدنی صرف 6 فی صد ہے۔

برازیل، میکسیکو، چلی اور کولمبیا جیسے لاطینی امریکی ممالک میں بھی یہی رجحان دیکھا گیا جہاں 10 فی صد امراء کی آمدنی تقریباً 60 فی صد ہے۔

دوسری جانب یورپی ممالک میں یہ تناسب متوازن ہے۔ سوئیڈن اور ناروے میں 50 فی صد نچلے طبقے کی مجموعی آمدنی تقریباً 25 فی صد ہے جبکہ ٹاپ 10 فی صد طبقہ 30 فی صد سے کم آمدنی کماتا ہے۔

 

آسٹریلیا، کینیڈا، جرمنی، جاپان اور برطانیہ جیسی متعدد ترقی یافتہ معیشتیں متوسط زمرے میں آتی ہیں۔ یہاں ٹاپ 10 فی صد افراد مجموعی آمدنی کا تقریباً 33-47 فی صد کماتے ہیں جبکہ 50 فی صد نچلا طبقہ 16-21 فی صد کماتا ہے۔

ایشیا میں آمدنی کی تقسیم ملی جلی ہے۔ چین، پاکستان اور بنگلادیش میں ٹاپ 10 فی صد طبقہ مجموعی آمدنی کا بالترتیب 43، 42 اور 41 فی صد حصہ کماتا ہے جبکہ باقی 50 فی صد نچلا طبقہ 14، 19 اور 19 فی صد حصہ حاصل پاتا ہے۔

تاہم، دنیا میں مضبوط معیشت کا شور کرنے والا ملک بھارت دنیا کا آمدنی کی غیر منصفانہ تقسیم پر چھٹے نمبر پر ہے، جبکہ ترکیے ساتویں نمبر پر ہے۔
