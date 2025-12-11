پاکستان عظیم ثقافتی ورثے کا امین ہے: سفیر پاکستان

پاکستانی بوتھ سب کی توجہ کا مرکز رہا جہاں روایتی پاکستانی کھانوں اور چائے سے مہمانوں کی تواضع کی گئی

ویب ڈیسک December 11, 2025
facebook whatsup
واشنگٹن:

واشنگٹن ڈی سی میں سالانہ ونٹرنیشنل ایونٹ روایتی جوش و خروش سے منعقد ہوا، جس میں دنیا بھر کے تقریباً ستر سفارتخانوں نے شرکت کی۔

اس رنگارنگ عالمی ثقافتی تقریب میں پاکستانی ثقافت کا رنگ سب سے نمایاں رہا، جس نے غیر ملکی شرکاء کی خصوصی توجہ حاصل کی۔

تقریب میں امریکہ میں سفیر پاکستان، رضوان سعید شیخ نے خصوصی شرکت کی اور پاکستان کے منفرد، وسیع اور دلکش ثقافتی ورثے کو عالمی دنیا کے سامنے پیش کرنے پر اظہارِ مسرت کیا۔

سفیر پاکستان نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان عظیم ثقافتی ورثے کا امین ہے۔ ہماری ثقافت اپنی دل انگیز خوبصورتی اور حیرت انگیز تنوع کی وجہ سے ایک منفرد پہچان رکھتی ہے۔

انہوں نے مزید کہا کہ پاکستانی ثقافت کے شاہکار ہماری تاریخ، معاشرتی اقدار اور قدرتی حسن سے جڑے رشتے کی بھرپور ترجمانی کرتے ہیں۔

ونٹرنیشنل تقریب میں پاکستانی بوتھ سب کی توجہ کا مرکز رہا جہاں روایتی پاکستانی کھانوں اور چائے سے مہمانوں کی تواضع کی گئی اور پاکستانی آرٹ، ثقافتی فن پاروں، جواہرات اور قیمتی پتھروں کی دلکش نمائش کی گئی۔

امریکا سمیت مختلف ممالک سے آئے شرکاء نے پاکستانی دستکاری اور ثقافتی اشیاء میں گہری دلچسپی کا اظہار کیا

رضوان سعید شیخ نے مختلف ممالک کے اسٹالز کا بھی دورہ کیا اور وہاں کے نمائندوں سے غیر رسمی گفتگو کی۔ انہوں نے کامیاب ایونٹ کے انعقاد پر جین ڈو پلین اور دیگر منتظمین کو مبارکباد پیش کی۔

سفیر پاکستان نے کہا کہ ونٹرنیشنل جیسے ایونٹس عالمی ثقافتوں کو روشناس کرانے اور اقوامِ عالم کو ایک دوسرے کے مزید قریب لانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔

آخر میں انہوں نے پاکستان بوتھ کی شاندار کامیابی میں حصہ ڈالنے والے تمام منتظمین اور سفارت خانۂ پاکستان واشنگٹن ڈی سی کی ٹیم کی کاوشوں کو خصوصی طور پر سراہا۔

تقریب کا اختتام پاکستان کی ثقافتی خوبصورتی اور مہمان نوازی کے عالمی سطح پر ایک بار پھر سراہے جانے کے ساتھ ہوا۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

ڈکی بھائی کی دوران حراست کن دو شخصیات سے ملاقات ہوئی؟ پہلی بار نام سامنے آگئے

ڈکی بھائی کی دوران حراست کن دو شخصیات سے ملاقات ہوئی؟ پہلی بار نام سامنے آگئے

 Dec 10, 2025 09:30 PM |
ندا یاسر نے معافی کیوں مانگی؟ نادیہ خان نے اصل بات بتادی

ندا یاسر نے معافی کیوں مانگی؟ نادیہ خان نے اصل بات بتادی

 Dec 10, 2025 08:37 PM |
ایک یوٹیوبر کی موجودگی میں ڈکی بھائی سے دوران حراست پوچھ گچھ کی ویڈیو سامنے آگئی

ایک یوٹیوبر کی موجودگی میں ڈکی بھائی سے دوران حراست پوچھ گچھ کی ویڈیو سامنے آگئی

 Dec 10, 2025 07:52 PM |

متعلقہ

Express News

بھارتی رکن تیندوے کی کھال پہن کر اسمبلی پہنچ گئے؛ انوکھے احتجاج کی ویڈیو وائرل

Express News

سوڈان کا فوجی طیارہ ہنگامی لینڈنگ کی کوشش میں گر کر تباہ؛ تمام افراد ہلاک

Express News

پاک افغان کشیدگی؛ چین کی خطے میں امن کیلیے بڑی پیشکش

Express News

آمدنی میں عدم توازن: بھارت چھٹا بڑا ملک بن گیا، پاکستان کا کونسا نمبر؟

Express News

دوران پرواز خاتون سے نازیبا حرکات کرنے پر مسافر کو ’حیران کن‘ سزا

Express News

حماس کا اسرائیل پر حملوں میں کمی پر مشروط آمادگی مگر غیر مسلح ہونے سے صاف انکار

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو