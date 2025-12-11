واشنگٹن:
واشنگٹن ڈی سی میں سالانہ ونٹرنیشنل ایونٹ روایتی جوش و خروش سے منعقد ہوا، جس میں دنیا بھر کے تقریباً ستر سفارتخانوں نے شرکت کی۔
اس رنگارنگ عالمی ثقافتی تقریب میں پاکستانی ثقافت کا رنگ سب سے نمایاں رہا، جس نے غیر ملکی شرکاء کی خصوصی توجہ حاصل کی۔
تقریب میں امریکہ میں سفیر پاکستان، رضوان سعید شیخ نے خصوصی شرکت کی اور پاکستان کے منفرد، وسیع اور دلکش ثقافتی ورثے کو عالمی دنیا کے سامنے پیش کرنے پر اظہارِ مسرت کیا۔
سفیر پاکستان نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان عظیم ثقافتی ورثے کا امین ہے۔ ہماری ثقافت اپنی دل انگیز خوبصورتی اور حیرت انگیز تنوع کی وجہ سے ایک منفرد پہچان رکھتی ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ پاکستانی ثقافت کے شاہکار ہماری تاریخ، معاشرتی اقدار اور قدرتی حسن سے جڑے رشتے کی بھرپور ترجمانی کرتے ہیں۔
ونٹرنیشنل تقریب میں پاکستانی بوتھ سب کی توجہ کا مرکز رہا جہاں روایتی پاکستانی کھانوں اور چائے سے مہمانوں کی تواضع کی گئی اور پاکستانی آرٹ، ثقافتی فن پاروں، جواہرات اور قیمتی پتھروں کی دلکش نمائش کی گئی۔
امریکا سمیت مختلف ممالک سے آئے شرکاء نے پاکستانی دستکاری اور ثقافتی اشیاء میں گہری دلچسپی کا اظہار کیا
رضوان سعید شیخ نے مختلف ممالک کے اسٹالز کا بھی دورہ کیا اور وہاں کے نمائندوں سے غیر رسمی گفتگو کی۔ انہوں نے کامیاب ایونٹ کے انعقاد پر جین ڈو پلین اور دیگر منتظمین کو مبارکباد پیش کی۔
سفیر پاکستان نے کہا کہ ونٹرنیشنل جیسے ایونٹس عالمی ثقافتوں کو روشناس کرانے اور اقوامِ عالم کو ایک دوسرے کے مزید قریب لانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔
آخر میں انہوں نے پاکستان بوتھ کی شاندار کامیابی میں حصہ ڈالنے والے تمام منتظمین اور سفارت خانۂ پاکستان واشنگٹن ڈی سی کی ٹیم کی کاوشوں کو خصوصی طور پر سراہا۔
تقریب کا اختتام پاکستان کی ثقافتی خوبصورتی اور مہمان نوازی کے عالمی سطح پر ایک بار پھر سراہے جانے کے ساتھ ہوا۔