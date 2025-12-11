اصل ویزے کے باوجود یورپ جانیوالوں کو بھی روکا جانے لگا

پروٹیکٹر آف امیگرنٹس نے سفری دستاویزات کو پروٹیکٹ کرنے سے انکار کردیا، لوگ خوار

طالب فریدی December 11, 2025
facebook whatsup
لاہور:

اصل ویزا ہونے کے باوجود لاہور سمیت ملک بھر میں یونان اٹلی پولینڈ اور دیگر یورپی ممالک جانے والوں کو بھی روکا جانے لگا. 

سیکڑوں پاکستانی اپنے سفری دستاویزات اٹھائے پروٹیکٹر آف امیگرنٹس کے دفاتر چکر لگانے پر مجبور ہیں مگر ادارے نے دستاویزات کو پروٹیکٹ کرنے سے ہی انکار کر دیا. 

پروٹیکٹ کے لیے آنے والوں کو کہا جا رہا ہے کہ اوپر سے حکم ہے کہ کسی بھی زرعی ماہر، ڈرائیور اور کلینر کی ملازمت پر یونان اٹلی پولینڈ جانے والے مسافر کی سفری دستاویزات کو پروٹیکٹ نہیں کرنا. 

پہلے شک کی بنیاد پر عمرہ اور دبئی ملازمت پر جانے والوں کو روکا جا رہا تھا اب جن لوگوں نے ڈالر، پائونڈ اور یورو میں فیس ادا کرنے کے بعد ویزا حاصل کیا ان کو بھی یورپ جانے کے لیے روکے جانے لگا. 

تحریری طور پر کوئی احکامات سامنے نہیں آئے، بس زبانی احکامات پر روکا جا رہا ہے، جب دستاویزات ہی پروٹیکٹڈ نہیں ہوں گی تو وہ ٹریول ہی نہیں کر سکتے, اس طرح باکو جانے والوں کو بھی روکا جا رہا ہے. 

شہریوں عدنان یونس اور محبوب صابر نے ایکسپریس نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میرے والد بیس برس یونان میں رہے، ان کی وفات بھی وہیں ہوئی، مجھے ویزہ بھی انہوں نے بھجوایا، ہزاروں یورو فیس کی مد میں ادا کیے مگر دستاویزات پروٹیکٹ نہیں کر رہے۔ 

کہتے ہیں اوپر سے حکم ہے، تحریری آرڈر نہیں دیئے جا رہے،  زیادہ بات چیت کر یں تو دفتر سے نکال دیتے ہیں۔ 

محبوب نے کہا کہ میں زمیندار ہوں، یونان فارم ہائوس کی ملازمت کے لیے ویزہ لیا، یونان ایمبیسی کی تمام ریکوائرمنٹ پوری کیں، اب ایک سال کا ویزہ ملا، ایک ماہ ہوگیا، یہ میری دستاویزات کی ویریفیکشن ہی نہیں کررہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

ڈکی بھائی کی دوران حراست کن دو شخصیات سے ملاقات ہوئی؟ پہلی بار نام سامنے آگئے

ڈکی بھائی کی دوران حراست کن دو شخصیات سے ملاقات ہوئی؟ پہلی بار نام سامنے آگئے

 Dec 10, 2025 09:30 PM |
ندا یاسر نے معافی کیوں مانگی؟ نادیہ خان نے اصل بات بتادی

ندا یاسر نے معافی کیوں مانگی؟ نادیہ خان نے اصل بات بتادی

 Dec 10, 2025 08:37 PM |
ایک یوٹیوبر کی موجودگی میں ڈکی بھائی سے دوران حراست پوچھ گچھ کی ویڈیو سامنے آگئی

ایک یوٹیوبر کی موجودگی میں ڈکی بھائی سے دوران حراست پوچھ گچھ کی ویڈیو سامنے آگئی

 Dec 10, 2025 07:52 PM |

متعلقہ

Express News

قومی ترقی کے اہداف کے حصول کیلئے امریکا سے مضبوط شراکت داری کے خواہاں ہیں، احسن اقبال

Express News

بانی سے 10ویں بار ملاقات کی کوشش، وزیراعلیٰ کے پی اسلام آباد پہنچ گئے، اراکین کو پہنچنے کی ہدایت

Express News

معرکہ حق میں فتح سے مسئلہ کشمیر ایک بار پھر عالمی بحث کا موضوع بن گیا ہے، وفاقی وزیر

Express News

شادی سے ایک روز قبل نوجوان دلہا کے قتل کیس میں فریقین کے درمیان صلح ہوگئی، ملزمان رہا

Express News

پاور ہولڈنگ کمپنی کے 569.6 ارب روپے قرضے کی سیٹلمنٹ ہوگئی ہے، وفاقی وزیر

Express News

پی ٹی آئی رہنماؤں کا خیبرپختونخوا میں مبینہ دھاندلی کی تحقیقات کیلئے وزیراعلیٰ کو خط

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو