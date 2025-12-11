سردی کے موسم میں ہمارا جسم خاص خیال چاہتا ہے، خاص طور پر جلد کے لیے جو سرد ہوا اور خشک ماحول کی وجہ سے آسانی سے خشک، خارش زدہ اور کھردری ہو سکتی ہے۔
اگر آپ چاہتے ہیں کہ سردیوں میں بھی آپ کی جلد نرم، چمکدار اور ترو تازہ رہے، تو چند سادہ مگر مؤثر احتیاطی تدابیر اپنا کر اپنی روزمرہ کی دیکھ بھال بہتر بناسکتے ہیں۔
جلد کی صفائی اور غسل
سب سے پہلے اہم ہے جلد کی صفائی اور نہانے کا درست انداز۔ سردیوں میں گرم پانی سے طویل غسل آپ کو اچھا تو لگتا ہے، مگر جلد کی اپنی قدرتی چکنائی ختم کردیتا ہے، جس سے خشکی اور خارش جنم لیتی ہے۔ ماہرینِ جلد مشورہ دیتے ہیں کہ نہانے کےلیے نیم گرم پانی استعمال کریں اور شاور کا دورانیہ 10 سے 15 منٹ تک محدود رکھیں۔ غسل کے فوراً بعد، یعنی جب جسم تھوڑا سا نم ہو، جلد پر موئسچرائزر یا کریم لگائیں تاکہ نمی برقرار رہے۔
موئسچرائزنگ اور جلد کی حفاظت
اگلی اہم چیز ہے موئسچرائزنگ اور جلد کی حفاظت۔ سرد ہوا جلد کی نمی کھینچ لیتی ہے، اس لیے سردیوں میں ایک اچھے موئسچرائزر کا استعمال ضروری ہے۔ ایسا موئسچرائزر جس میں ہائیلورونک ایسڈ، سیرا مائیڈز، گلیسرین یا آئل جیسی اشیاء ہوں۔ ہلکے اور پانی جیسے لوشن کے بجائے گاڑھی کریم یا آئل کا انتخاب بہتر ہے، خاص طور پر اگر جلد کھردری اور خشک ہو رہی ہو۔ ہاتھ، کہنی، ٹخنے اور اس طرح کے نچلے حصے جنہیں سردی میں زیادہ نقصان پہنچتا ہے، ان پر خاص توجہ دیں۔
اس کے ساتھ ساتھ، صفائی کے لیے ہلکے اور نرم کلینزر استعمال کریں۔ صابن اور خوشبو دار واشز جلد کی قدرتی چکنائی ختم کر دیتے ہیں اور خشکی اور خارش کو دعوت دیتے ہیں۔ بہتر ہے کہ آپ سلفیٹ فری، رنگ اور خوشبو سے پاک کلینزر یا کریم بیسڈ واش استعمال کریں۔
ہیومیڈیفائر کا استعمال
گھر یا دفتر میں گرم ایئر کنڈیشنر، ہیٹر یا سولر ہیٹنگ کی وجہ سے ہوا خشک ہو جاتی ہے، اور یہی خشک ہوا جلد کی نمی چھین لیتی ہے۔ ایسی صورت میں humidifier بہت کام آسکتا ہے۔ ایک چھوٹا ہوا کا بخاراتی آلہ آپ کے کمرے کی ہوا میں نمی بحال کرتا ہے، جس سے جلد خشک ہونے کی رفتار سست ہو جاتی ہے۔
جلد کے مردہ خلیے ہٹانا
اگر آپ اپنی جلد کو تروتازہ دیکھنا چاہتے ہیں تو ہلکی ایکسفولیشن اپنی روٹین میں شامل کریں مگر زیادہ بار نہ کریں۔ ایکسفولیشن جلد کے مردہ خلیوں کو ہٹانے کا عمل ہے۔ نرم اسکرب کا استعمال کریں، تاکہ مردہ جلد کے خلیے ہٹا کر نئے خلیے کو سانس لینے کا موقع ملے، مگر جلد کی محافظ تہہ متاثر نہ ہو۔
صحت مند غذا اور پانی کا زیادہ استعمال
جلد کا بیرونی خیال رکھنے کے ساتھ اپنی اندرونی صحت کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے۔ روزانہ مناسب مقدار میں پانی پینا جلد کی نمی برقرار رکھتا ہے، اور خشک سرد موسم میں پانی کی کمی جلد کو زیادہ خشک بنا سکتی ہے۔ نیز، ایسی غذائیں جن میں اومیگا-3 فیٹی ایسڈز، وٹامن C، E اور دیگر غذائی اجزاء ہوں، مثلاً مچھلی، گری دار میوے، پھل اور سبزیاں جلد کی لچک اور چمک برقرار رکھنے میں معاون ثابت ہوتی ہیں۔
الٹرا وائلٹ شعاعوں سے حفاظت
سردی ہو یا گرمی، سن اسکرین لگانا مت بھولیے! چاہے سورج کم روشنی دے رہا ہو الٹرا وائلٹ شعاعیں پھر بھی ہوتی ہیں اور برف یا نم والے موسم میں بھی گھر سے باہر نکلتے وقت SPF والی سن اسکرین ضرور لگائیں، کیونکہ یہ جلد کو الٹرا وائلٹ شعاعوں کے نقصان اور خشک ہونے سے بچاتی ہے۔
سردیوں میں جلد کی حفاظتی دیکھ بھال ایک محنت طلب مگر ضروری عمل ہے۔ نیم گرم پانی سے مختصر غسل، نرم کلینزرز، موئسچرائزنگ کریمز/آئلز، ہوا میں نمی کی بحالی، مناسب غذا اور پانی، نرم کپڑے، اور سن اسکرین، سب مل کر ایک ایسا ماحول بناتے ہیں جس میں سرد موسم کے باوجود جلد نرم، صحتمند اور چمکدار رہ سکتی ہے۔