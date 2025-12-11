حمل:
21 مارچ تا 21 اپریل
مثبت: اپنے آرام کی حدود سے باہر نکلیں، آپ کوشش کر رہے ہیں، اور ہم جانتے ہیں، لیکن ذہنی طور پر آپ ابھی بھی اس خوفناک راستے میں پھنسے ہوئے ہیں کہ مشکل وقت آپ کا دن انتظار کررہا ہے، اور یہ بالکل سچ نہیں ہوسکتا۔ سانس لینے کے لیے کچھ وقت نکالیں، اپنی زندگی کا دوبارہ جائزہ لیں اور نوٹ کریں کہ کیا آپ ہمیشہ وہی چاہتے ہیں جو آپ چاہتے تھے یا اگر آپ اب بھی اسے صرف عادت/ توقع/ دباؤ کی وجہ سے تعاقب کررہے ہیں۔ اپنی منفرد ضروریات اور خواہشات کا احترام کریں، اپنے آپ کو بالکل وہ حاصل کرنے کےلیے آزاد کردیں جس کی آپ تمنا کرتے ہیں۔ کوئی قصور یا رشتہ نہیں اور کائنات کو آپ پر اپنا جادو ظاہر کرنے دیں۔ آپ کو بلایا جارہا ہے کہ وہ کریں جو آپ کی روح تک پہنچتا ہے، اور کچھ نہیں، بس وہی۔
منفی: آپ کو اپنی زندگی، اپنے مقاصد اور بعض اوقات اپنے آپ سے بھی دوری محسوس ہوسکتی ہے۔
اہم خیال: کائنات کے پاس آپ کو اپنی منزل دلانے کے اپنے طریقے ہیں۔ اس پر اعتماد کریں اور اپنے آپ کو آزاد چھوڑ دیں۔
ثور:
22 اپریل تا 20 مئی
مثبت: اپنے دل کے جادوئی دروازے میں داخل ہوں جہاں آپ کے رہنما اور فرشتے آپ سے بے تکلفی سے جڑتے ہیں۔ دنیا کی چکرانے والی رفتار سے وقفہ لیں، وہ آپ کے لیے نہیں ہیں، اور جبکہ آپ جو ذمے داریاں اٹھا رہے ہیں وہ مشکل محسوس ہوسکتی ہیں، لیکن آپ سب کے ذریعے حمایت کر رہے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ چیزیں ناممکن ہیں، یہ صرف اتنا ہے کہ کائنات یہ یقینی بنا رہی ہے کہ آپ واقعی وہ چاہتے ہیں جو آپ مانگ رہے ہیں۔ جب آپ اپنی کتاب میں آخری صفحے پر پلٹتے ہیں، تو آپ پیچھے مڑ کر دیکھیں گے اور محسوس کریں گے کہ آخرکار یہ سب آپ کی توقع سے کہیں زیادہ بہتر ہوگیا، کم از کم زیادہ تر حصے کےلیے۔ اور یہاں تک کہ ان اوقات کے دوران جب آپ کو لگا کہ آپ کو کچھ اور چیزوں کی ضرورت ہے، جو کچھ آپ کے پاس تھا وہ آپ کو ٹھیک ٹھاک حاصل کرنے کےلیے کافی تھا۔
منفی: آآپ کو مختلف چیزوں میں الجھن محسوس ہوسکتی ہے۔
اہم خیال: اپنا اندھیرا دور کرنے کے لیے اپنی روشنی پر غور کریں۔
جوزا:
21 مئی تا 21 جون
مثبت: آپ اپنے دل اور روح کو کسی چیز میں ڈال رہے ہیں۔ اپنا کام، اپنی زندگی، اپنی ذاتی ترقی، اپنے رشتے۔ آپ اپنی زیادہ سوچنے کی صلاحیتوں کو اپنے فائدے کےلیے استعمال کرنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں جہاں آپ سوچتے ہیں تمام ممکنہ طریقے جن میں آپ چیزوں کو کام کرنے کے لیے بناسکتے ہیں، اس کے بجائے پرانے اسکرپٹ کے جہاں آپ اپنے آپ کو رکنے سے روکنے دیں گے۔ اپنی صحت اور بہبود پر توجہ دیں، کسی دوستانہ کلب کےلیے سائن اپ کریں۔ یوگا کلاس، ڈیٹوکس پلان، یا صرف زیادہ ہائیڈریٹ کرنے کا عزم کریں۔ شعوری طور پر بہتر صحت اور بہبود کی طرف ایک قدم اٹھائیں۔ اہداف پر دھیان دیں۔
منفی: آپ کو کسی قریبی دوست یا رشتے دار سے اختلاف ہو سکتا ہے۔
اہم خیال: خود کو زمینی حقائق سے روشناس کرائیں۔
سرطان:
مثبت: جب آپ اپنے دل کو محبت کےلیے کھولتے ہیں، تو زندگی نرم پڑنے لگتی ہے، آسانی سے باہر نکلتی ہے اور بہت سے طریقوں سے بہتی ہے۔ یہ آپ کا وقت ہے کہ آپ کائنات کی توانائیوں کے سامنے ہتھیار ڈال دیں، اپنے ذہن کے دائرے میں تخلیقی حل کو ابھرنے دیں۔ پچھلے نئے چاند اور اگلے کے درمیان، آپ محسوس کریں گے جیسے آپ نے متوازی جہانوں اور حقائق میں دخل کیا ہے، نئے راستے آپ کی زندگی میں ابھر رہے ہیں اور ہلکے دل والے، کھیلنے والے مواقع آپ کے راستے میں چل رہے ہیں۔ جو کچھ آپ کرتے ہیں اس کے ہر حصے سے پیار کریں، یا اسے بالکل چھوڑ دیں۔
منفی: آج آپ کو اپنی صحت کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ خاص طور پر دل کی بیماریوں کے مریضوں کو احتیاط سے کام لینا چاہیے۔
اہم خیال: کچھ کرشماتی پہلوؤں کو اجاگر کرنے کےلیے اپنی زندگی اور دل کو صاف کریں۔
اسد:
24 جولائی تا 23 اگست
مثبت: آپ کا ستارہ زور سے لہرا رہا ہے، آپ کا دھیان اور تعلق حاصل کرنے کے لیے مقابلہ کررہا ہے۔ کیا آپ اپنی دنیا میں اتنے کھو گئے ہیں کہ آپ نے اپنے حقیقی خود سے رابطہ کھو دیا ہے؟ ان دھندلے ہوئے شیلفوں کو صاف کرنے اور ان کتابوں کو دوبارہ چمکدار بنانے کا وقت آ گیا ہے۔ اس پورے چاند کےلیے ایک آتش گیر عروج آپ کے قریب آ رہا ہے، اور جبکہ یہ کچھ اختتاموں میں ختم ہوجائے گا، یہ آپ کو نئے تجربات اور شروعات کےلیے بھی کھولے گا۔ چاند کو اپنی بصیرت اور احساسات کے ذریعے آگے بڑھنے دیں۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ کےلیے کیا صحیح ہے۔
منفی: آج آپ کو کسی چھوٹی موٹی بیماری کا شکار ہونا پڑ سکتا ہے۔ خاص طور پر الرجی کے مریضوں کو احتیاط برتنی چاہیے۔
اہم خیال: پیغام سننے کےلیے اپنے دل کی آواز پر توجہ دیں۔
سنبلہ:
24 اگست تا 23 ستمبر
مثبت: آپ کے ہاتھوں میں کائنات کے نقشے کا ایک ٹکڑا ہے، بالکل اسی طرح جیسے موتی کے اندر سمندر کا جوہر پایا جاتا ہے۔ کائنات کے دروازے آپ کے لیے کھل گئے ہیں، اور جس طرح آپ نے زندگی کے تمام شاندار مواقع اور مراحل سے گزرا ہے، اسی طرح اس بار بھی آپ اٹھتے ہیں اور چمکتے ہیں۔ آپ میں سے کچھ اپنے روحانی ساتھیوں سے بھی مل سکتے ہیں، یعنی زندگی کےلیے جرم میں شریک، کچھ اپنے رشتے کو اگلی سطح پر لے جاسکتے ہیں اور کچھ کےلیے، یہ آپ کے اپنے ایک ورژن سے ملنے کا بھی اشارہ ہوسکتا ہے جو آخرکار محسوس کرتا ہے کہ گمشدہ ٹکڑے آخرکار جڑ گئے ہیں۔ جب ایک مشکل دور ختم ہوتا ہے، تو آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ آپ کو رکنے اور تھوڑا زیادہ جینا شروع کرنے کی ضرورت ہے۔
منفی: آج آپ کو کسی فیصلے کو لینے میں دشواری ہوسکتی ہے۔
اہم خیال: اعلیٰ مقامات اور بہنے والی حکمت کے دروازے کھولیں اور وسیع کریں۔
میزان:
24 ستمبر تا 23 اکتوبر
مثبت: آپ کو مزید انتظار کرنے یا منظم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو صرف عمل کرنے، قدم اٹھانے اور نامعلوم کو دریافت کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک نیا مرحلہ آپ پر آیا ہے جہاں رشتے گہری سطح تک ترقی کرتے ہیں، شاید نئے مددگار طریقوں سے بھی تجدید ہوجاتے ہیں اور اس بار، ایک نئے، زیادہ موثر مواصلاتی طریقے کے ساتھ۔ اس تازہ باب کی شروعات کےلیے، آپ کو اپنی روشنی اور اپنے دل کے مرکز میں جڑے ہوئے اپنے منفرد اندرونی کرسٹل کو آن کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ اندھیرے سے روشنی کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور صرف خوشی کا پیار آپ کے اردگرد ہے۔ ہر دن کو اس طرح لیں جیسا کہ یہ آتا ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ آپ زندگی کی دولت کے ذریعے جی رہے ہیں۔
منفی: آج آپ کو کسی پرانی بات کو لے کر پریشان ہوسکتے ہیں۔
اہم خیال: معافی کے ساتھ شفا پانے کےلیے ماضی کے رشتوں کو چھوڑ دیں۔
عقرب:
24 اکتوبر تا 22 نومبر
مثبت: اگر آپ کسی دائرے میں پھنسے ہوئے محسوس کر رہے ہیں، سانس لینے کا وقت نہیں ہے۔ یہ وقت باہر نکلنے کا ہے۔ یہ آپ کےلیے وقت ہے کہ آپ اپنی شکرگزاری کا جریدہ اور قلم لیں تاکہ آپ واقعی ان نعمتوں کو لکھ سکیں جو آپ کے اردگرد ہیں۔ جو آپ کو یہ تسلیم کرنے میں مدد دیتی ہیں کہ آپ کے پاس اپنی زندگی میں کافی کچھ چل رہا ہے اور شاید آپ کو اپنی ترجیحات کا دوبارہ جائزہ لینے میں بھی مدد ملے۔ نتیجے توہم پرست محسوس ہوسکتے ہیں کیونکہ ٹھیک ہے، آپ کا ذہن اس وقت بے چینی محسوس کررہا ہے۔ اپنے دل کو کھولیں اور موجودہ لمحے میں اپنے آپ سے اتنا پیار کریں، جیسے آپ ہیں۔ اور آپ کو احساس ہوگا کہ آپ کو کرنے یا بننے کےلیے اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔
منفی: آج آپ کی کسی سے بحث ہوسکتی ہے۔
اہم خیال: امید اور خوشی پھیلانے والا ایک ذاتی مسئلہ اختتام تک پہنچتا ہے۔
قوس:
23 نومبر تا 22 دسمبر
مثبت: اپنی روشنی کو سینے میں بند رکھنے سے آپ صرف پھنسے ہوئے محسوس کریں گے اور بچائے جانے کی ضرورت ہوگی۔ تاہم، اگر آپ اپنے آپ کو جادوئی رفتار سے کائنات کے ذریعے سفر کرنے کی اجازت دیتے ہیں، تو آپ کو احساس ہوگا کہ آپ تصور سے کہیں زیادہ حاصل کرنے کے قابل ہیں۔ جب آپ اپنے آپ کے ساتھ محفوظ محسوس کرتے ہیں، تو دنیا میں رہنا ایک محفوظ جگہ بن جاتی ہے، تاہم، جب آپ اپنے آپ کو شک کے ساتھ دیکھتے ہیں، تو آپ جو کچھ بھی کرتے ہیں یا مصروف ہوتے ہیں وہ خوف اور عدم یقینی سے گھل مل جاتا ہے۔ بہادر بنیں اور اس پہلے قدم کو اٹھائیں تاکہ ان راز آلود طریقوں کو دریافت کیا جاسکے جن میں کائنات آپ کی پشت پناہ ہے۔
منفی: آج آپ کو اپنی صحت کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ خاص طور پر کمر درد کا سامنا کرنا پڑسکتا ہے۔
اہم خیال: یہ قدم اٹھانے کےلیے بہتر تصویر کو دیکھیں۔
جدی:
23 دسمبر تا 20 جنوری
مثبت: کبھی کبھی سست ہونا اور اپنے پیاروں/ ٹیم کے پکڑنے کا انتظار کرنا ایک نعمت ہے تاکہ آپ ہاتھ ملا سکیں، رشتوں کو تقویت دے سکیں اور پھر اپنے سفر میں دوبارہ آگے بڑھ سکیں۔ آپ پہلے سے ہی اس سب کو حاصل کرنے کے لیے چینلز کھول رہے ہیں جو بہہ رہا ہے، آپ اپنی انگلیوں پر اپنی برکتیں گن سکتے ہیں، اور آپ ہمیشہ کی طرح اسے آگے بڑھانے کےلیے بھی تیار ہیں جو اس وقت معقول لگتا ہے۔ اپنی جڑوں پر توجہ دیں، یقینی بنائیں کہ وہ مضبوط اور صحت مند ہیں تاکہ آپ جس درخت کی پرورش کر رہے ہیں، وہ ایک بہت بڑا درخت بن جائے۔
منفی: آج آپ کو کسی سے اختلاف ہو سکتا ہے۔
اہم خیال: سست ہونا آپ کے لیے صحیح سمت حاصل کرنے کےلیے ہے۔
دلو:
21 جنوری تا 19 فروری
مثبت: آپ کے سامنے کئی اختیارات موجود ہیں، جیسے مختلف رنگین گولے جو آپ کا دھیان اپنی طرف کھینچ رہے ہیں - اب یہ آپ پر منحصر ہے کہ آپ اپنے یونیکورن کے سینگ کو بلند کریں اور دیکھیں کہ کیا مطابقت پذیر محسوس ہوتا ہے اور آپ کی زندگی میں خیالات کو بہنے دیں۔ سب سے زیادہ نقطہ نظر سے دیکھو، تمہارے خواب تمہیں کیا بتانا چاہتے ہیں؟ وہ کون سی چیزیں ہیں جو آپ کےلیے سب سے اہم محسوس ہوتی ہیں؟ اپنی اعلیٰ ترین روشنی کے ساتھ ضم ہوجائیں اور ہر چیز میں الہی تلاش کریں۔
منفی: آج آپ کو ذہنی دباؤ محسوس ہو سکتا ہے۔
اہم خیال: آپ کے جوابات اگلے چند دنوں میں آئیں گے اور آپ اس خالی جگہ کو دوبارہ بھرنا شروع کر دیں گے۔
حوت:
20 فروری تا 20 مارچ
مثبت: آج اپنے ضمیر کی آواز پر عمل کریں، عزت اور ایمانداری کے ساتھ کام کریں۔ آپ بڑی تبدیلیاں محسوس کرسکتے ہیں، اور فی الحال سب کچھ متلاطم اور جبری محسوس ہوسکتا ہے۔ لیکن جس لمحے آپ اپنے آپ کو اس دراڑ میں داخل ہونے دیتے ہیں جہاں امید اور یقین ہے، آپ کے اعمال پھل دینے لگیں گے۔ یہ تقریباً ایک ایسا وقت ہے جہاں سچائی اور کہانیاں ایک دوسرے پر سایہ ڈال رہی ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ ان میں سے ایک چیز آخرکار تبدیل ہوجائے گی، جس سے آپ کو زندگی میں ایک نئی سمجھ حاصل ہوگی۔ اپنے آپ کو کچھ محبت دکھائیں کیونکہ آپ بہت اچھا کر رہے ہیں۔
منفی: آپ کو اپنی بات پر قائم رہنے میں مشکل پیش آسکتی ہے۔
اہم خیال: اپنی مہارت پر اعتماد کریں، کائنات میں یقین رکھیں، اور کچھ خوش قسمتی وہ سارا جادو ہے جس کی آپ کو ضرورت ہے۔
(نوٹ: یہ عام پیش گوئیاں ہیں اور ہر ایک پر لاگو نہیں ہوسکتی ہیں۔)