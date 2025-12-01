خاتون ڈی ایس پی کا بزنس مین سے محبت کا ڈھونگ؛ کروڑوں ہتھیالیے؛ ہوٹل بھی نام کرالیا

خاتون ڈی ایس پی کلپنا ورما رائے پور میں تعینات ہیں

بھارتی خاتون ڈی ایس پی نے بزنس کو اپنی محبت کے جال میں پھنسا کر کڑوڑوں روپوں سے محروم کردیا

بھارت میں جواں سال خوبصورت خاتون پولیس افسر نے ایک تگڑے بزنس مین کو اپنی محبت کے جال میں ایسا پھانسا جس میں وہ بے چارا اپنے کروڑوں روپوں کا نقصان کرا بیٹھا۔

بھارتی میڈیا کے مطابق اپنی نوعیت کا یہ حیران کن واقعہ بھارتی ریاست چھتیس گڑھ میں پیش آیا جہاں ایک خاتون پولیس افسر پھولن دیوی بن گئی۔

خاتون پولیس افسر نے پہلے تو بزنس مین کے ساتھ پینگیں بڑھائیں اور پھر اپنی محبت کا یقین دلا کر قیمتی زیورات اور نقدی کے ساتھ ساتھ ایک ہوٹل بھی اپنے نام کروا لیا۔

تاہم خاتون کے اچانک غائب ہونے پر بزنس مین دیپک ٹنڈن کے لیے نئی پریشانی کھڑی ہوگئی اور انھوں نے تھانے میں شکایت درج کرائی۔

یہ خاتون افسر رائے پور میں ڈی ایس پی ہیں اور ان کا نام کلپنا ورما ہے۔ جن پر بزنس مین نے 2 کروڑ روپے نقد، ہیرے کی انگوٹھی، سونے کے زیورات، گاڑی اور رائے پور کا ہوٹل کا اپنے نام کروایا۔

ادھر ڈی ایس پی کلپنا ورما نے الزامات کو جھوٹا قرار دیتے ہوئے کہا کہ کاروباری تنازع کی وجہ سے مجھے نشانہ بنایا جا رہا ہے۔

پولیس نے رپورٹ درج کرکے تفتیش کا آغاز کردیا لیکن تاحال ایف آئی آر درج نہیں کی گئی۔

 
