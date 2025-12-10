امریکی سیریل ریکارڈ بریکر کا بیٹے کیساتھ انوکھا ریکارڈ!

ڈیوڈ رش نے کم عمر بیٹے کے ساتھ مل کر بطور ٹیم کم وقت میں ’ہنگری ہنگری ہپوز‘ کلیئر کرکے گینیز ورلڈ ریکارڈ قائم کر دیا

ویب ڈیسک December 10, 2025
facebook whatsup

امریکا کے سیریل ریکارڈ بریکر نے اپنے کم عمر بیٹے کے ساتھ مل کر بطور ٹیم کم وقت میں ’ہنگری ہنگری ہپوز‘ کلیئر کرکے گینیز ورلڈ ریکارڈ قائم کر دیا۔

ریاست آئیڈاہو سے تعلق رکھنے والے ڈیوڈ رش (جو بیک وقت سب سےزیادہ گینیز ورلڈ ریکارڈز رکھتے ہیں) نے بتایا کہ ان کے بیٹے پیٹر نے چند ماہ قبل ان سے بطور ٹیم کوئی ریکارڈ قائم کرنے سے متعلق پوچھا۔

اپنی ویب سائٹ پر ڈیوڈ رش کا کہنا تھا کہ دونوں نے مل کر ایسا ریکارڈ ڈھونڈنے کی کوشش کی جس کو صرف توڑا ہی نہیں جا سکتا ہو بلکہ اس کے لیے کی جانے والی کوشش میں پُر لطف ہو۔

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

انہوں نے بتایا کہ بالآخر ان کو ایسا ریکارڈ مل گیا جو کہ ’ہنگری ہنگری ہپوز‘ کو بطور دو کی ٹیم کم وقت میں کلیئر کرنے کا تھا۔

ڈیوڈ رش نے 5.8 سیکنڈ میں یہ کارنامہ انجام دے کر ریکارڈ قائم کیا۔ اس سے قبل یہ ریکارڈ 8.91 سیکنڈ میں بنایا گیا تھا۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

ڈی پورٹ نہیں کیا گیا ورنہ برطانیہ سے بزنس کلاس میں نہیں آتا، رجب بٹ

ڈی پورٹ نہیں کیا گیا ورنہ برطانیہ سے بزنس کلاس میں نہیں آتا، رجب بٹ

 Dec 10, 2025 11:15 AM |
رجب بٹ کو پاکستان پہنچتے ہی بڑا ریلیف مل گیا

رجب بٹ کو پاکستان پہنچتے ہی بڑا ریلیف مل گیا

 Dec 10, 2025 11:16 AM |
یوٹیوبر رجب بٹ برطانیہ سے بے دخلی کے بعد پاکستان واپس پہنچ گئے

یوٹیوبر رجب بٹ برطانیہ سے بے دخلی کے بعد پاکستان واپس پہنچ گئے

 Dec 10, 2025 10:44 AM |

متعلقہ

Express News

سیلفی لیتے ہوئے 130 فٹ اونچی چٹان سے گرنے والا سیاح معجزاتی طور پر محفوظ

Express News

شارجہ میں 6 دن کی بچی کے دانت نکل آئے، ڈاکٹر حیران

Express News

بھارتی پرواز میں کبوتر کی اچانک انٹری سے افراتفری مچ گئی، ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل

Express News

دلہن کی رخصتی کے وقت عروسی لہنگے میں ڈرائیونگ، ویڈیو وائرل

Express News

ایران میں منعقدہ نمائش میں انسان نما روبوٹس اصلی انسان نکلے

Express News

امریکا: 15 برس کی منصوبہ بندی کے بعد روبو کاپ کا مجسمہ نصب

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو