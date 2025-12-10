چینی سائنس دانوں کا رعشے کے علاج میں اہم پیشرف کا دعویٰ

نئی اسٹیم سیل تھراپی نے مبینہ طور برسوں سے اس بیماری میں مبتلا افراد کی علامات میں فوری کمی واقع کی ہے

ویب ڈیسک December 10, 2025
facebook whatsup

چینی محققین نے پارکنسنز (رعشہ) مریض کے لیے ایک نئی اسٹیم سیل تھراپی ایجاد کی ہے جس نے مبینہ طور برسوں سے اس بیماری میں مبتلا افراد کی علامات میں فوری کمی واقع کی ہے۔

پارکنسنز بیماری ایک اعصابی بیماری ہے جو عموماً جسم کے حرکت کرنے کی صلاحیت کو متاثر کرتی ہے اور دماغ کے ایک حصے (جو ڈوپمائن ہارمون پیدا کرتا ہے) میں نرو خلیات کے مرنے کی صورت میں یہ بیماری لاحق ہوتی ہے۔

فی الحال اس بیمار کا کوئی علاج نہیں ہے اور جو بھی علاج کیا جاتا ہے وہ اس بیماری کی علامات کو قابو میں رکھنے پر توجہ دیتا ہے۔

متعدد علاج دماغ میں وقتی طور پر ڈوپمائن پہنچا دیتے ہیں لیکن دماغ میں مرتے نیورونز کے معاملے میں ناکام ہوتے ہیں۔

اب چین کے محققین نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے اپنی اسٹیم سیل تھراپی کے انتہائی مؤثر نتائج حاصل کیے جس سے رعشے کے مریضوں کو اپنے جسم کی کھوئی ہوئی حرکت واپس حاصل کرنے میں مدد ملی ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

ڈی پورٹ نہیں کیا گیا ورنہ برطانیہ سے بزنس کلاس میں نہیں آتا، رجب بٹ

ڈی پورٹ نہیں کیا گیا ورنہ برطانیہ سے بزنس کلاس میں نہیں آتا، رجب بٹ

 Dec 10, 2025 11:15 AM |
رجب بٹ کو پاکستان پہنچتے ہی بڑا ریلیف مل گیا

رجب بٹ کو پاکستان پہنچتے ہی بڑا ریلیف مل گیا

 Dec 10, 2025 11:16 AM |
یوٹیوبر رجب بٹ برطانیہ سے بے دخلی کے بعد پاکستان واپس پہنچ گئے

یوٹیوبر رجب بٹ برطانیہ سے بے دخلی کے بعد پاکستان واپس پہنچ گئے

 Dec 10, 2025 10:44 AM |

متعلقہ

Express News

سائنس دانوں کا مضر اثرات سے پاک وزن گھٹانے کی دوا تیار کرنیکا دعویٰ

Express News

ڈینگی، ملیریا و دیگر ٹیسٹ عوام کی پہنچ سے دور، لیبارٹریاں الگ الگ قیمتیں وصول کرنے لگیں

Express News

رواں سال کی آخری ملک گیر پولیو مہم 15 تا 21 دسمبر شروع ہوگی

Express News

فضائی آلودگی شریانوں کو بلاک کرسکتی ہے

Express News

پاکستان میں پہلی بار روبوٹک سرجری پر مبنی ویب سیریز کا پریمیئر لانچ

Express News

بچپن میں عام وائرس سے متاثر ہونا کس خطرناک کینسر کا سبب بن سکتا ہے؟

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو