ماہرین کا مصنوعی ذہانت کی کمپنیوں سے متعلق تشویشناک انکشاف!

تحقیق کے مطابق زیادہ تر آرٹیفیشل انٹیلی جنس کمپنیاں ٹیکنالوجی کیساتھ آنیوالے خطرات کو قابو کرنے میں ناکام رہی ہیں

ویب ڈیسک December 10, 2025
facebook whatsup

ایک نئی تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ زیادہ تر آرٹیفیشل انٹیلی جنس کمپنیاں ٹیکنالوجی کے ساتھ آنے والے خطرات کو قابو کرنے میں ناکام رہی ہیں۔

غیر منافع بخش ادارے فیوچر آف لائف انسٹیٹیوٹ کے اے آئی سیفٹی ماہرین کی جانب سے کیے جانے والے تجزیے میں معلوم ہوا کہ صفِ اول کی آٹھ اے آئی کمپنیاں مضبوط تحفظ، آزاد نگرانی اور معتبر طویل مدتی رسک منیجمنٹ لائحہ عمل نہیں رکھتے جو کہ طاقتور سسٹمز کے لیے ضروری ہیں۔

امریکی کمپنیوں نے اے آئی سیفٹی انڈیکس میں بہترین اسکور قائم کیا۔ ان کمپنیوں میں انتھروپک، اوپن اے آئی اور گوگل ڈیپ مائنڈ سے آگے تھی۔ جبکہ چینی کمپنیوں کے اسکور سب سے کم تھے۔ ان کمپنیوں میں علی بابا کلاؤڈ ڈیپ سیک کے پیچھے پایا گیا۔

اس ٹیسٹ میں کوئی کمپنی ڈی سے اوپر اسکور نہیں کر سکی۔ علی بابا کلاؤڈ، ڈیپ سِیک، میٹا، ایکس اے آئی اور زی اے آئی نے ایف گریڈ اسکور کیا۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

ڈی پورٹ نہیں کیا گیا ورنہ برطانیہ سے بزنس کلاس میں نہیں آتا، رجب بٹ

ڈی پورٹ نہیں کیا گیا ورنہ برطانیہ سے بزنس کلاس میں نہیں آتا، رجب بٹ

 Dec 10, 2025 11:15 AM |
رجب بٹ کو پاکستان پہنچتے ہی بڑا ریلیف مل گیا

رجب بٹ کو پاکستان پہنچتے ہی بڑا ریلیف مل گیا

 Dec 10, 2025 11:16 AM |
یوٹیوبر رجب بٹ برطانیہ سے بے دخلی کے بعد پاکستان واپس پہنچ گئے

یوٹیوبر رجب بٹ برطانیہ سے بے دخلی کے بعد پاکستان واپس پہنچ گئے

 Dec 10, 2025 10:44 AM |

متعلقہ

Express News

چرنوبل نیوکلیئر ویسٹ لینڈ میں زندگی کی موجودگی کا انکشاف!

Express News

’ریڈ کوڈ‘ صورتحال کے اعلان کے بعد اوپن اے آئی کیا کرنے جا رہا ہے؟

Express News

سام سنگ کے گلیکسی زیڈ ٹرائی فولڈ فون نے لانچ سے قبل ہی تہلکہ مچا دیا!

Express News

اسپیس ایکس نے مزید 28 اسٹار لنک سیٹلائٹس خلا میں روانہ کردیں

Express News

ٹیکنالوجی کمپنی ایپل نے صارفین کیلئے انتباہ جاری کر دیا!

Express News

یورپی یونین نے ایکس پر 12 کروڑ یورو کا جرمانہ عائد کردیا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو