پائیدار ترقی کیلئے این ایف سی فارمولے کے تحت حصہ ضروری ہے، نگران وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان

وزیر اعظم سے این ایف سی شیئر کیلئے خصوصی درخواست کی جائے گی،، جسٹس (ر) یار محمد

ویب ڈیسک December 10, 2025
facebook whatsup
فائل فوٹو: نگران وزیراعلیٰ گلگت بلتستان جسٹس (ر) یار محمد
اسلام آباد:

نگران وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان جسٹس (ر) یار محمد نے کہا ہے کہ پائیدار ترقی کیلئے این ایف سی فارمولے کے تحت حصہ ضروری ہے۔

اپنے بیان میں نگران وزیر اعلیٰ نے کہا کہ وزیر اعظم سے این ایف سی شیئر کیلئے خصوصی درخواست کی جائے گی، محکمہ پلاننگ اینڈ ڈویلپمنٹ صوبے کی ترقی میں کلیدی کردار ادا کرتا ہے۔ ٹارگٹڈ منصوبوں کی بروقت تکمیل یقینی بنائی جائے۔

جسٹس (ر) یار محمد نے کہا کہ ترقیاتی منصوبوں کی مانیٹرنگ جدید خطوط پر کی جائے، عوام تک ترقی کے ثمرات پہنچانے کیلئے معیار اور رفتار بہتر بنائیں۔ بجلی بحران کے مستقل حل کیلئے زیر تعمیر پاور منصوبوں کی بلاتعطل ریلیز یقینی بنائیں۔ انہوں نے ناقص فزیبلٹی اور غلط PC-1 بنانے والے افسران کیخلاف سخت کارروائی کا حکم دے دیا۔

نگراں وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان نے کہا کہ نامکمل اور بیمار منصوبے قبول نہیں، منصوبوں کی غیر ضروری رویژن کی حوصلہ شکنی کی جائے، نااہلی کے باعث قومی نقصان پر افسران کیخلاف سخت ایکشن لیا جائے گا۔ سیوریج کے نام پر گلگت کی شاہراہیں کھنڈر بن گئی ہیں۔ شاہراہوں کی دوبارہ میٹلنگ پیور مشین سے کرائی جائے۔ سیوریج کام معیاری اور بروقت مکمل کیا جائے، منصوبوں کی منظوری اور مانیٹرنگ سسٹم کو آن لائن کرنے کا اقدام قابل تعریف ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

انسان ہوں فرشتہ نہیں، ندا یاسر نے فوڈ ڈلیوری رائیڈرز سے معافی مانگ لی

انسان ہوں فرشتہ نہیں، ندا یاسر نے فوڈ ڈلیوری رائیڈرز سے معافی مانگ لی

 Dec 10, 2025 03:43 PM |
ایشوریا رائے کا موازنہ راکھی ساونت سے کیوں کیا جانے لگا؟

ایشوریا رائے کا موازنہ راکھی ساونت سے کیوں کیا جانے لگا؟

 Dec 10, 2025 01:32 PM |
ڈی پورٹ نہیں کیا گیا ورنہ برطانیہ سے بزنس کلاس میں نہیں آتا، رجب بٹ

ڈی پورٹ نہیں کیا گیا ورنہ برطانیہ سے بزنس کلاس میں نہیں آتا، رجب بٹ

 Dec 10, 2025 11:15 AM |

متعلقہ

Express News

اسلام آباد بلدیاتی انتخابات، ڈی آر اوز اور آر اوز کو مجسٹریٹ کے اختیارات تفویض

Express News

خان کے جانثار کہاں ہیں؟ یہ لوگ ٹک ٹاک بنانے اور مزے کرنے آئے ہیں، پی ٹی آئی کارکن قیادت پر برس پڑا

Express News

پاکستان ریلوے نے یومیہ آمدن کا 30 سالہ ریکارڈ توڑ دیا، وزیر ریلوے

Express News

اسلام آباد ہائیکورٹ نے خاکروب کیلیے بھرتی اشتہار میں صرف مسیحی لکھنے پر پابندی لگا دی

Express News

حکومت ایک قدم آگے بڑھے ہم دو قدم بڑھنے کو تیار ہیں، پی ٹی آئی کے اہم رہنما کی پیش کش

Express News

بانی اور بہنوں کے متنازع بیان سے پی ٹی آئی کا اظہارِ لاتعلقی، ذاتی رائے قرار دے دیا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو