وفاقی ٹیکس محتسب کا شکایات نمٹانے کا 21 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا

ادارے نے گزشتہ چار برسوں کے دوران 64 ہزار 664 شکایات نمٹاکر کارکردگی میں تاریخی اضافہ کیا

ویب ڈیسک December 10, 2025
facebook whatsup

وفاقی ٹیکس محتسب (ایف ٹی او) نے شکایات نمٹانے کا 21 سالہ ریکارڈ توڑ دیا ہے۔ ادارے نے گزشتہ چار برسوں کے دوران 64 ہزار 664 شکایات نمٹاکر کارکردگی میں تاریخی اضافہ کیا۔

اعداد و شمار کے مطابق ایف ٹی او کو موصول ہونے والی شکایات میں مسلسل اضافہ دیکھا گیا۔ سال 2021 میں 2,867 شکایات موصول ہوئیں جو بڑھ کر 2024 میں 12,742 تک پہنچ گئیں جبکہ 2025 میں مجموعی طور پر 35,716 شکایات سامنے آئیں۔

رپورٹ کے مطابق ایف ٹی او کی سفارشات پر 98 فیصد عملدرآمد کیا گیا جبکہ صدرِ پاکستان نے 97 فیصد فیصلوں کی توثیق کی جو ادارے کی شفاف اور مؤثر کارکردگی کا ثبوت ہے۔ ایف ٹی او کی کوششوں سے 23 ارب روپے سے زائد کی ریکوریاں بھی ممکن ہوئیں۔

شکایات کے ازالے کے لیے درکار وقت کم ہو کر اوسط 34 دن رہ گیا ہے جو ماضی کے مقابلے میں نمایاں بہتری ہے۔ عالمی سطح پر بھی پاکستانی امبڈزمین کی کارکردگی کو سراہا جا رہا ہے، او آئی سی او اے کے ساتھ تعاون مزید مضبوط ہوا اور اسلام آباد میں عالمی اجلاس کا انعقاد بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔

سفارتی شکایات سیل نے مختلف ممالک کے سفارتکاروں کے ٹیکس سے متعلق مسائل فوری طور پر حل کیے جس سے پاکستان کے سفارتی تعلقات میں بہتری آئی۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ بنگلہ دیش اور تنزانیہ نے بھی پاکستان کے ایف ٹی او ماڈل سے رہنمائی حاصل کی ہے۔

مزید برآں، انٹرن شپ پروگرام 2025 کے تحت 150 سے زائد نوجوانوں کو عملی تربیت فراہم کی گئی جس سے اوصافِ کار اور ٹیکس امور کی سمجھ بوجھ میں اضافہ ہوا۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

اکشے کھنہ کا وائرل ڈانس کس کی کاپی نکلا؟ پرانی ویڈیو سامنے آگئی

اکشے کھنہ کا وائرل ڈانس کس کی کاپی نکلا؟ پرانی ویڈیو سامنے آگئی

 Dec 10, 2025 05:45 PM |
انسان ہوں فرشتہ نہیں، ندا یاسر نے فوڈ ڈلیوری رائیڈرز سے معافی مانگ لی

انسان ہوں فرشتہ نہیں، ندا یاسر نے فوڈ ڈلیوری رائیڈرز سے معافی مانگ لی

 Dec 10, 2025 03:43 PM |
ایشوریا رائے کا موازنہ راکھی ساونت سے کیوں کیا جانے لگا؟

ایشوریا رائے کا موازنہ راکھی ساونت سے کیوں کیا جانے لگا؟

 Dec 10, 2025 01:32 PM |

متعلقہ

Express News

اسلام آباد بلدیاتی انتخابات، ڈی آر اوز اور آر اوز کو مجسٹریٹ کے اختیارات تفویض

Express News

خان کے جانثار کہاں ہیں؟ یہ لوگ ٹک ٹاک بنانے اور مزے کرنے آئے ہیں، پی ٹی آئی کارکن قیادت پر برس پڑا

Express News

پاکستان ریلوے نے یومیہ آمدن کا 30 سالہ ریکارڈ توڑ دیا، وزیر ریلوے

Express News

اسلام آباد ہائیکورٹ نے خاکروب کیلیے بھرتی اشتہار میں صرف مسیحی لکھنے پر پابندی لگا دی

Express News

حکومت ایک قدم آگے بڑھے ہم دو قدم بڑھنے کو تیار ہیں، پی ٹی آئی کے اہم رہنما کی پیش کش

Express News

بانی اور بہنوں کے متنازع بیان سے پی ٹی آئی کا اظہارِ لاتعلقی، ذاتی رائے قرار دے دیا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو