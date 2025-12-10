بالی ووڈ فلم دھریندر کے ایک منظر نے سوشل میڈیا پر بھونچال برپا کر رکھا ہے۔ فلم میں رحمان ڈکیت کا کردار ادا کرنے والے اکشے کھنہ جب گاڑی سے اُتر کر ہاتھ ہلانے کے بعد اچانک روایتی رقص شروع کرتے ہیں تو ناظرین حیران رہ گئے۔
کسی اسکرپٹ یا پلان کے بغیر شوٹ ہونے والا یہ لمحہ اتنی تیزی سے وائرل ہوا کہ ہر پلیٹ فارم پر صرف اسی کی بات ہو رہی ہے۔
لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ اکشے کے رقص کی ویڈیو وائرل ہوتے ہی، ان کے والد اور لیجنڈری اداکار ونود کھنہ کی ایک پرانی ویڈیو بھی دوبارہ منظر عام پر آگئی۔
یہ ویڈیو 1989 کے ایک چیریٹی کنسرٹ کی ہے، جہاں ونود کھنہ، ریکھا اور دو مشہور پاکستانی کرکٹر عمران خان اور جاوید میانداد بھی اسٹیج پر رقص کرتے نظر آرہے ہیں۔
فلمی مداحوں نے دونوں ویڈیوز ساتھ رکھ کر دیکھا تو انہیں باپ اور بیٹے کے رقص میں حیرت انگیز مماثلت نظر آئی۔ یہی مشابہت اب سوشل میڈیا کا موضوع بن چکی ہے۔
ایک صارف نے ایکس پر لکھا ’’اب سمجھ آیا… اکشے کھنہ نے دھریندر میں اپنے والد کو کاپی کیا ہے!‘‘
یہ تبصرہ فوری وائرل ہوگیا اور لوگ دونوں کلپس ملا کر شیئر کرنے لگے۔ اکشے کھنہ کا یہ انٹری سین پہلے ہی دھماکا خیز انداز میں مقبول تھا، لیکن ونود کھنہ کی ویڈیو سامنے آنے کے بعد بحث نے نیا رنگ پکڑ لیا ہے۔ مداحوں کا کہنا ہے کہ فلمی پردہ ہو یا اسٹیج کنسرٹ، کھنہ خاندان کے رقص میں وہی دبدبہ اور توانائی جھلکتی ہے، جو نسل در نسل منتقل ہوتی آئی ہے۔