کراچی کے مختلف علاقوں میں ہیوی ٹریفک سے حادثات کے نتیجے میں کم عمر بچے سمیت 3 افراد جاں بحق ہوگئے۔
تفصیلات کے مطابق اورنگی ٹاؤن مومن آباد میں واٹر ٹینکر کی ٹکر سے 4 سالہ بچہ جاں بحق ہوگیا۔ ٹریفک حادثہ واٹرٹینکر کی ٹکر کے سبب پیش آیا۔
ایس ایچ او مومن آباد معراج انور نے بتایا کہ تھانہ مومن آباد کے علاقے فقیر کالونی میں ٹریفک حادثہ میں ایک بچہ جاں بحق ہوگیا۔ حادثہ واٹر ٹینکر کی ٹکر کے سبب پیش آیا جسکے دوران 4 سالہ سفیان ولد ذاکر جاں بحق ہوگیا۔ حادثہ کی اطلاع ملتے پولیس موقع پر پہنچ گئی۔
پولیس نے ٹینکر کو تحویل میں لیا جبکہ ڈرائیور موقع سے فرار ہوگیا۔
ایس ایچ او مومن آباد نے بتایا کہ حادثہ کے مقام پر لوگوں کی دی گئی معلومات کے مطابق بچہ راہ گیر تھا۔پولیس اس بات کی معلومات لے رہی یے کہ یہ حادثہ کیسے ہوا ہے۔ فرار ملزم کی گرفتاری کے لیے کارروائیاں جاری ہیں۔
ایس ایس پی ویسٹ طارق الٰہی مستوئی نے ملزم کی گرفتاری کے لیے خصوصی احکامات جاری کیے ہیں۔ پولیس حادثہ کی مذید تفتیش کررہی یے جبکہ اسپتال میں متوفی بچے صفیان کے پڑوسی نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے بتایا کہ متوفی صفیان تین بہن بھائیوں میں بڑا تھا۔
4 سالہ صفیان گھر سے چیز لینے کے لیے موٹر سائیکل پر اپنے ماموں زاد بھائی کے ساتھ نکلا تھا کہ واٹر ٹینکر نے ٹکر ماری۔
متوفی کے والد پشاور میں کاروبار کرتے ہیں۔ علاقہ مکینوں نے مطالبہ کیا کہ شہر میں آئے دن ایسے حادثات و واقعات کی روک تھام کے لیے اقدامات کیے جانے چاہیے۔
دوسری جانب سائٹ بی میں بھی ہیوی ٹریفک سے حادثہ میں موٹر سائیکل پر سوار بیوی جاں بحق اور اس کا شوہر شدید زخمی ہوگیا۔
ٹریفک حادثہ ڈمپر کی موٹر سائیکل کو ٹکر کے سبب پیش آیا۔ تھانہ سائٹ بی کے ہیڈ محرر اے ایس آئی امجد پرویز نے بتایا کہ سائٹ بی تھانہ کی حدود میں شیر شاہ پل پر ڈمپر نے موٹر سائیکل کو ٹکر ماردی۔
ٹریفک حادثہ میں ایک مرد اور ایک خاتون شدید زخمی ہوگئے، جبکہ حادثہ کے بعد ڈمپر ڈرائیور ڈمپر سمیت فرار ہوگیا۔
چھیپا حکام کےمطابق زخمی ہونے والوں کو چھیپا ایمبولینس کے ذریعے سول اسپتال منتقل کیا گیا۔ایدھی حکام کے مطابق اسپتال میں دوران علاج خاتون دن توڑ گئی۔
جاں بحق ہونے والی خاتون کی شناخت 29 سالہ نسرین زوجہ شاہد اور زخمی مرد کی شناخت 35 سالہ شاہد ولد پیر بخش کے نام سے ہوئی۔
چھیپا حکام کے مطابق جاں بحق خاتون اور زخمی مرد میاں بیوی ہیں جو بلدیہ ٹاون کے رہائشی تھے ۔ تاہم حادثے کا سبب بننے والا ڈمپر ڈرائیور تاحال گرفتار نا کیا جاسکا۔
اس سے قبل نارتھ کراچی بابا موڑ سے فور کے چورنگی کی جانب جاتے ہوئے کے الیکٹرک کے دفترکے قریب تیز رفتار واٹر ٹینکر نے موٹرسائیکل سوارنوجوان کو روند ڈالا جس کے نتیجے میں موٹرسائیکل سوار فرسٹ ائیر کا نوجوان طالب علم سالہ عابد رئیس موقع پرجاں بحق ہوگیا۔