معروف یوٹیوبرسعد الرحمان المعروف ڈکی بھائی کی دوران حراست تفتیش کی ایک ویڈیو سامنے آئی جس میں انفلوئنسر ڈاکٹر عفان کی موجودگی میں اُن سے پوچھ گچھ کی جارہی ہے۔
سعد الرحمان عرف ڈکی کو تقریبا تین ماہ قبل جوا ایپ کی تشہیر کے کیس میں بیرون ملک روانگی کے وقت لاہور ائیرپورٹ سے گرفتار کیا گیا جس کے بعد انہوں نے تقریبا 100 دن جیل میں گزارے اور پھر لاہور ہائیکورٹ کی جانب سے ضمانت منظور ہونے کے بعد وہ باہر آگئے ہیں۔
ڈکی بھائی نے اپنی 100 دن کی حراست کے دوران پیش آنے والے واقعات کے حوالے سے ویڈیو شیئر کی جس میں انہوں نے این سی سی آئی اے کے ایڈیشنل ڈائریکٹر سرفراز چوہدری اور دیگر افسران پر سنگین الزامات عائد کیے۔
ڈکی بھائی نے دعویٰ کیا تھاکہ اُن سے دوران حراست انسانیت سوز تشدد کیا گیا جبکہ کروڑوں روپے رشوت بھی لی گئی۔
سعد الرحمان نے جس سابق افسر پر الزامات لگائے اُس نے یوٹیوبر ڈاکٹر عفان کے ساتھ ایک پوڈ کاسٹ میں شرکت کر کے ڈکی پر سنگین الزامات عائد کیے تھے۔
اب ایک نئی ویڈیو وائرل ہوئی ہے جس میں دوران حراست ڈکی بھائی سے این سی سی آئی اے افسر کی پوچھ گچھ جاری ہے اور اس میں ڈاکٹر عفان بھی یوٹیوبر سے ملنے گئے ہوئے ہیں۔
ڈکی بھائی سے سرفراز چوہدری نے ڈاکٹر عفان کے سامنے سوال کیا کہ جنید سلیم اور دیگر صحافیوں کی جانب سے تشدد کا الزام عائد کیا گیا، کیا تمھارے ساتھ کوئی مار پیٹ ہوئی؟ جس پر ڈکی نے جواب دیا کہ نہیں ہوئی۔
اس ویڈیو کے سامنے آنے کے بعد سوشل میڈیا صارفین نے تبصرے کیے کہ ڈاکٹر عفان نے کیوں دورہ کیا اور سرفراز چوہدری نے ڈکی سے اُن کے سامنے کیوں تفتیش کی۔
ایک صارف نے لکھا کہ اس معاملے اور ڈکی کے الزامات پر اب ڈاکٹر عفان کا احتساب بھی ہونا چاہیے۔