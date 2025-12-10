ایک یوٹیوبر کی موجودگی میں ڈکی بھائی سے دوران حراست پوچھ گچھ کی ویڈیو سامنے آگئی

ڈکی بھائی نے این سی سی آئی اے کے افسر سرفراز چوہدری پر سنگین الزامات عائد کیے ہیں

ویب ڈیسک December 10, 2025
facebook whatsup
فوٹو اسکرین گریپ

معروف یوٹیوبرسعد الرحمان المعروف ڈکی بھائی کی دوران حراست تفتیش کی ایک ویڈیو سامنے آئی جس میں انفلوئنسر ڈاکٹر عفان کی موجودگی میں اُن سے پوچھ گچھ کی جارہی ہے۔

سعد الرحمان عرف ڈکی کو تقریبا تین ماہ قبل جوا ایپ کی تشہیر کے کیس میں بیرون ملک روانگی کے وقت لاہور ائیرپورٹ سے گرفتار کیا گیا جس کے بعد انہوں نے تقریبا 100 دن جیل میں گزارے اور پھر لاہور ہائیکورٹ کی جانب سے ضمانت منظور ہونے کے بعد وہ باہر آگئے ہیں۔

ڈکی بھائی نے اپنی 100 دن کی حراست کے دوران پیش آنے والے واقعات کے حوالے سے ویڈیو شیئر کی جس میں انہوں نے این سی سی آئی اے کے ایڈیشنل ڈائریکٹر سرفراز چوہدری اور دیگر افسران پر سنگین الزامات عائد کیے۔

ڈکی بھائی نے دعویٰ کیا تھاکہ اُن سے دوران حراست انسانیت سوز تشدد کیا گیا جبکہ کروڑوں روپے رشوت بھی لی گئی۔

سعد الرحمان نے جس سابق افسر پر الزامات لگائے اُس نے یوٹیوبر ڈاکٹر عفان کے ساتھ ایک پوڈ کاسٹ میں شرکت کر کے ڈکی پر سنگین الزامات عائد کیے تھے۔

اب ایک نئی ویڈیو وائرل ہوئی ہے جس میں دوران حراست ڈکی بھائی سے این سی سی آئی اے افسر کی پوچھ گچھ جاری ہے اور اس میں ڈاکٹر عفان بھی یوٹیوبر سے ملنے گئے ہوئے ہیں۔

ڈکی بھائی سے سرفراز چوہدری نے ڈاکٹر عفان کے سامنے سوال کیا کہ جنید سلیم اور دیگر صحافیوں کی جانب سے تشدد کا الزام عائد کیا گیا، کیا تمھارے ساتھ کوئی مار پیٹ ہوئی؟ جس پر ڈکی نے جواب دیا کہ نہیں ہوئی۔

اس ویڈیو کے سامنے آنے کے بعد سوشل میڈیا صارفین نے تبصرے کیے کہ ڈاکٹر عفان نے کیوں دورہ کیا اور سرفراز چوہدری نے ڈکی سے اُن کے سامنے کیوں تفتیش کی۔

ایک صارف نے لکھا کہ اس معاملے اور ڈکی کے الزامات پر اب ڈاکٹر عفان کا احتساب بھی ہونا چاہیے۔

 
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

ایک یوٹیوبر کی موجودگی میں ڈکی بھائی سے دوران حراست پوچھ گچھ کی ویڈیو سامنے آگئی

ایک یوٹیوبر کی موجودگی میں ڈکی بھائی سے دوران حراست پوچھ گچھ کی ویڈیو سامنے آگئی

 Dec 10, 2025 07:52 PM |
دبئی میں شاہ رخ خان کے نام پر بنا لگژری پلازہ لانچ کے دن ہی فروخت، قیمت آپ کے ہوش اڑا دے گی

دبئی میں شاہ رخ خان کے نام پر بنا لگژری پلازہ لانچ کے دن ہی فروخت، قیمت آپ کے ہوش اڑا دے گی

 Dec 10, 2025 06:24 PM |
اکشے کھنہ کے وائرل ڈانس سے عمران خان اور جاوید میانداد کا تعلق؟ پرانی ویڈیو سامنے آگئی

اکشے کھنہ کے وائرل ڈانس سے عمران خان اور جاوید میانداد کا تعلق؟ پرانی ویڈیو سامنے آگئی

 Dec 10, 2025 06:17 PM |

متعلقہ

Express News

یونیسکو نے سندھ کے قدیم لوک ساز بوریندو کو عالمی ثقافتی ورثے کی فہرست میں شامل کرلیا

Express News

کارتک اور جانی ڈیپ کی تصویر وائرل؛ مداحوں نے کون سی دلچسپ فرمائش کردی؟

Express News

دھریندر فلم میں رحمان ڈکیت کا ڈانس وائرل، سوشل میڈیا پر چرچے

Express News

مس یونیورس مقابلے میں جمیکا کی حسینہ حادثے کا شکار

Express News

ہالی ووڈ شائقین کیلئے خوشخبری، اس ہفتے چار فلمیں بیک وقت ریلیز ہوں گی

Express News

پیراماؤنٹ کی وارنر بروس کو بڑی پیشکش، نیٹ فلکس کا سودا خطرے میں

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو