کراچی: تیز رفتار واٹر ٹینکر نے موٹرسائیکل سوار نوجوان کو روند ڈالا، طالب علم جاں بحق

حادثے کے بعد موقع پرموجود شہریوں نے توڑ پھوڑ شروع کردی اس دوران مشتعل شہریوں نے واٹر ٹینکر کو آگ لگادی

اسٹاف رپورٹر December 10, 2025
facebook whatsup

نارتھ کراچی بابا موڑ سے فور کے چورنگی کی جانب جاتے ہوئے کے الیکٹرک کے دفترکے قریب تیز رفتار واٹر ٹینکر نے موٹرسائیکل سوارنوجوان کو روند ڈالا جس کے نتیجے میں موٹرسائیکل سوارنوجوان موقع پرجاں بحق ہوگیا، مشتعل شہریوں نے واٹر ٹینکر کو آگ لگادی۔

رپورٹ کے مطابق شہر قائد میں ہیوی ٹریفک سے ہونے والے حادثات میں کمی نہ آسکی بدھ کی صبح خواجہ اجمیرنگری تھانے کے علاقےنارتھ کراچی بابا موڑ سے فورکے چورنگی کی جانب جاتے ہوئے کے الیکٹرک کے دفترکے قریب تیزرفتارواٹرٹینکرنے موٹرسائیکل سوارنوجوان کو روندھ ڈالا جس کے نتیجے میں موٹرسائیکل سوارنوجوان موقع پرجاں بحق ہوگیا۔

جاں بحق نوجوان کی لاش چھیپا ایمبولینس کے ذریعے قانونی کارروائی کے لیےعباسی شہید اسپتال منتقل کی گئی حادثے کے بعد موقع پرموجود شہریوں نے توڑپھوڑشروع کردی۔

اس دوران مشتعل شہریوں نے واٹر ٹینکرکوآگ لگادی ، حادثے کی اطلاع ملنے پرپولیس موقع پرپہنچ گئی اورپولیس نے فوری طورپرفائربریگیڈ کے عملے کوطلب کرلیا جس نے موقع پرپہنچ کرواٹرٹینکرمیں لگی آگ پرقابو پا لیا۔

اس دوران واٹرٹینکرکا اگلہ حصہ مکمل جل گیا حادثے میں جاں بحق ہونے والے نوجوان کی شناخت 17 سالہ عابد رئیس ولد رئیس احمد کے نام سے کی گئی۔

متوفی نوجوان نارتھ بابا موڑ کے قریب کا رہائشی اورمتوفی نوجوان عثمان پبک اسکول و کالج میں فرسٹ ایئر کا طالب علم تھا۔

ایس ایچ او خواجہ اجمیر نگری سرفرازکمانڈو کا کہنا ہے کہ متوفی نوجوان کالج یونیفارم زیب تن کیا ہوا تھا اور ممکنہ طور پرنوجوان کالج جا رہا تھا کہ راستے میں حادثہ رونما ہوگیا۔

انھوں نے بتایاکہ حادثے کے مقام کے قریب موجود پنکچر شاپ کے ملازم اور دیگرعینی شاہدین نے بتایا کہ  حادثہ دو موٹر سائیکلیں ٹکرانے کے باعث پیش آیا نوجوان موٹر سائیکل سمیت گرا اور ٹینکر نے کچل دیا۔

حادثے کے نتیجے میں نوجوان عابد موقع پرجاں بحق ہوگیا، ایس ایچ او نے بتایاکہ حادثے کے بعدواٹر ٹینکرکا ڈرائیورموقع سے فرارہوگیاجبکہ مشتعل شہریوں نے واٹر ٹینکرکو اگ لگا دی۔

ایس ایچ او نے بتایا کہ واٹر ٹینکر کو پولییس نے اپنی تحویل میں لے لیا ہے واٹر ٹینکر کراچی میں رجسٹرڈ نہیں ہے، معلوم حاصل کی جا رہی ہیں واٹر ٹینکر میں ڈیش کیم  کیمرا اور ٹریکر نصب تھا یا نہیں۔

انھوں نے بتایاکہ پولیس نے قانونی کارروائی کے بعد متوفی نوجوان کی لاش ان کے اہلخانہ کے حوالے کردی اورحادثے سے متعلق مزید  تفتیش  شروع کردی ہے اور واٹر ٹینکر کے ڈرائیور و مالک کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔

ریسکیو حکام کے مطابق رواں سال شہرقائد میں مختلف ٹریفک حادثات میں جاں بحق ہونے والے شہریوں کی تعداد 806 اورزخمیوں کی تعداد 11596 ہوگئی جن میں ہیوی ٹریفک سے جاں بحق شہریوں کی تعداد 244 تک پہنچ گئی ہے۔

شہر قائد میں جدید و خود کارای چالان کے باوجود ٹریفک حادثے میں کوئی خاطر خواہ کمی نہیں آسکی ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

ایشوریا رائے کا موازنہ راکھی ساونت سے کیوں کیا جانے لگا؟

ایشوریا رائے کا موازنہ راکھی ساونت سے کیوں کیا جانے لگا؟

 Dec 10, 2025 01:32 PM |
ڈی پورٹ نہیں کیا گیا ورنہ برطانیہ سے بزنس کلاس میں نہیں آتا، رجب بٹ

ڈی پورٹ نہیں کیا گیا ورنہ برطانیہ سے بزنس کلاس میں نہیں آتا، رجب بٹ

 Dec 10, 2025 11:15 AM |
رجب بٹ کو پاکستان پہنچتے ہی بڑا ریلیف مل گیا

رجب بٹ کو پاکستان پہنچتے ہی بڑا ریلیف مل گیا

 Dec 10, 2025 11:16 AM |

متعلقہ

Express News

اسلام آباد بلدیاتی انتخابات، ڈی آر اوز اور آر اوز کو مجسٹریٹ کے اختیارات تفویض

Express News

خان کے جانثار کہاں ہیں؟ یہ لوگ ٹک ٹاک بنانے اور مزے کرنے آئے ہیں، پی ٹی آئی کارکن قیادت پر برس پڑا

Express News

پاکستان ریلوے نے یومیہ آمدن کا 30 سالہ ریکارڈ توڑ دیا، وزیر ریلوے

Express News

اسلام آباد ہائیکورٹ نے خاکروب کیلیے بھرتی اشتہار میں صرف مسیحی لکھنے پر پابندی لگا دی

Express News

حکومت ایک قدم آگے بڑھے ہم دو قدم بڑھنے کو تیار ہیں، پی ٹی آئی کے اہم رہنما کی پیش کش

Express News

بانی اور بہنوں کے متنازع بیان سے پی ٹی آئی کا اظہارِ لاتعلقی، ذاتی رائے قرار دے دیا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو