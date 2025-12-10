نیشنل گیمز: ٹینس میں واپڈا کو اسلام آباد کے ہاتھوں اپ سیٹ شکست

اسلام آباد نے نیشنل گیمز کی تاریخ میں پہلی بار ٹینس مقابلوں میں گولڈ میڈل جیتا

اسپورٹس ڈیسک December 10, 2025
facebook whatsup

کراچی میں جاری 35ویں نیشنل گیمز میں ٹینس کے ویمنز ٹیم ایونٹ فائنل میں اسلام آباد نے واپڈا کو اپ سیٹ کرکے گولڈ میڈل جیت لیا۔

تفصیلات کے مطابق یہ اسلام آباد کا نیشنل گیمز 2025 میں پہلا گولڈ میڈل بھی ہے۔

مینز ٹیم ایونٹ کے فائنل میں پاکستان آرمی نے واپڈا کو ہرا کر گولڈ میڈل جیت لیا۔

ویمنز ٹیم ایونٹ کے فائنل میں دلچسپ اور سنسنی خیز مقابلہ دیکھنے میں آیا، پہلے سنگل میں واپڈا کی اشنا سہیل نے شندانہ ربی کو با آسانی 0-6 اور 0-6 سے مات دے کر اپنی ٹیم کو برتری دلائی۔

تاہم دوسرے سنگل میں اسلام آباد کی ماہین آفتاب نے واپڈا کی مہک کھوکھر کو 2-6 اور 2-6 سے زیر کرتے ہوئے مقابلہ برابر کیا۔

ڈبلز میں اسلام آباد کی شیزا ساجد اور ماہین آفتاب نے واپڈا کی جوڑی اشنا سہیل اور سارہ منصور کو 1-6، 6-4 اور 4-6 سے شکست دے دی اور نیشنل گیمز کی تاریخ میں پہلی بار اسلام آباد کو ٹینس میں گولڈ میڈل کا حقدار بنوادیا۔

دوسری جانب مینز ٹیم ایونٹ کے فائنل میں آرمی نے واپڈا کو 1-2 سے شکست دے کر گولڈ میڈل جیت لیا۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

انسان ہوں فرشتہ نہیں، ندا یاسر نے فوڈ ڈلیوری رائیڈرز سے معافی مانگ لی

انسان ہوں فرشتہ نہیں، ندا یاسر نے فوڈ ڈلیوری رائیڈرز سے معافی مانگ لی

 Dec 10, 2025 03:43 PM |
ایشوریا رائے کا موازنہ راکھی ساونت سے کیوں کیا جانے لگا؟

ایشوریا رائے کا موازنہ راکھی ساونت سے کیوں کیا جانے لگا؟

 Dec 10, 2025 01:32 PM |
ڈی پورٹ نہیں کیا گیا ورنہ برطانیہ سے بزنس کلاس میں نہیں آتا، رجب بٹ

ڈی پورٹ نہیں کیا گیا ورنہ برطانیہ سے بزنس کلاس میں نہیں آتا، رجب بٹ

 Dec 10, 2025 11:15 AM |

متعلقہ

Express News

35ویں نیشنل گیمز: دفاعی چیمپئن پاکستان آرمی کی سبقت جاری

Express News

پاکستان کے معروف انٹرنیشنل کراٹے پلیئر سعدی عباس نے نیشنل گیمز میں مثال قائم کر دی

Express News

نیشنل گیمز: جمناسٹکس چیمپئن شپ واپڈا نے جیت لی

Express News

ایشیز: جوش ہیزل ووڈ سیریز سے باہر، پیٹ کمنز کی ایڈیلیڈ ٹیسٹ سے واپسی یقینی

Express News

نیشنل گیمز میں دفاعی چیمپئن پاکستان آرمی کی سبقت جاری

Express News

ویرات کوہلی نے 933 کروڑ روپے سے زائد کی آفر کیوں ٹھکرائی؟ وجہ سامنے آگئی

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو