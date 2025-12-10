نیشنل گیمز: ٹینس میں واپڈا کو اسلام آباد کے ہاتھوں اپ سیٹ شکست

کراچی میں جاری 35ویں نیشنل گیمز میں ٹینس کے ویمنز ٹیم ایونٹ فائنل میں اسلام آباد نے واپڈا کو اپ سیٹ کرکے گولڈ میڈل جیت لیا۔
تفصیلات کے مطابق یہ اسلام آباد کا نیشنل گیمز 2025 میں پہلا گولڈ میڈل بھی ہے۔
مینز ٹیم ایونٹ کے فائنل میں پاکستان آرمی نے واپڈا کو ہرا کر گولڈ میڈل جیت لیا۔
ویمنز ٹیم ایونٹ کے فائنل میں دلچسپ اور سنسنی خیز مقابلہ دیکھنے میں آیا، پہلے سنگل میں واپڈا کی اشنا سہیل نے شندانہ ربی کو با آسانی 0-6 اور 0-6 سے مات دے کر اپنی ٹیم کو برتری دلائی۔
تاہم دوسرے سنگل میں اسلام آباد کی ماہین آفتاب نے واپڈا کی مہک کھوکھر کو 2-6 اور 2-6 سے زیر کرتے ہوئے مقابلہ برابر کیا۔
ڈبلز میں اسلام آباد کی شیزا ساجد اور ماہین آفتاب نے واپڈا کی جوڑی اشنا سہیل اور سارہ منصور کو 1-6، 6-4 اور 4-6 سے شکست دے دی اور نیشنل گیمز کی تاریخ میں پہلی بار اسلام آباد کو ٹینس میں گولڈ میڈل کا حقدار بنوادیا۔
دوسری جانب مینز ٹیم ایونٹ کے فائنل میں آرمی نے واپڈا کو 1-2 سے شکست دے کر گولڈ میڈل جیت لیا۔