کلین انرجی کے 50 میگاواٹ کے جدید پاور پلانٹ کی ابتدائی فزیبلٹی اسٹڈی جاری

پنجاب کے مرکزی علاقے میں صاف توانائی پیدا کرنے کامنصوبہ،بلومبرگ کی رپورٹ

خبرنگار December 10, 2025
facebook whatsup
اسلام آباد:

ستھرا پنجاب پراجیکٹ کے ڈائریکٹر جنرل بابر صاحب دین نے کہا ہے کہ وزیرِاعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا ویژن عالمی میڈیا کی توجہ اپنی جانب مبذول کر رہا ہے۔ فوبز کے بعد اب بلومبرگ نے بھی اپنی رپورٹ میں صوبے کے ویسٹ ٹو ویلیو منصوبے کو قابلِ قدر قرار دیا ہے۔

ڈائریکٹر جنرل نے کہا بلوم برگ نے اپنی خبر میں بتایا ہے کہ پنجاب کے مرکزی علاقے میں صاف توانائی پیدا کرنے کے لیے 50 میگاواٹ کے جدید پاور پلانٹ کی ابتدائی فزیبلٹی اسٹڈی جاری ہے۔ یہ پلانٹ ستھرا پنجاب پروگرام کے تحت روزانہ جمع کیے جانے والے کچرے سے چلایا جائے گا۔

انہوں نے کہا کہ منصوبے پر 175 سے 180 ملین ڈالر لاگت آئے گی اور یہ روزانہ تقریباً 3 ہزار ٹن کچرے کو توانائی میں تبدیل کرے گا۔ خبر کے مطابق ستھرا پنجاب پروگرام صوبے بھر میں 1 لاکھ 50 ہزار سے زائد افراد کو روزگار فراہم کر رہا ہے اور روزانہ تقریباً 50 ہزار ٹن ویسٹ اکٹھا کیا جا رہا ہے۔

انہوں نے بتایا کہ یہ منصوبہ ماحول دوست سرگرمیوں سے صوبائی معیشت میں تقریباً 300 ارب روپے سالانہ کا اضافہ کر رہا ہے۔ کچرے سے بائیو فرٹیلائزر، بائیو گیس اور لینڈفل سائٹس کو سولر پارک میں تبدیل کرنے کے منصوبوں پر بھی کام جاری ہے۔

بابر صاحب دین کے مطابق، ستھرا پنجاب جنوبی ایشیا کے بڑے ویسٹ مینجمنٹ پروگراموں میں سے ایک ہے جس کا مقصد روایتی، بکھرے ہوئے بلدیاتی نظام کو جدید اور مربوط ماڈل میں بدلنا ہے۔ پروگرام کے تحت گھر گھر کچرا اکٹھا کرنے، مکینیکل سویپنگ، ویسٹ ٹرانسفر اسٹیشنز اور جدید کمپیکشن سسٹم متعارف کرائے گئے ہیں، جس سے لاہور، فیصل آباد، راولپنڈی اور ملتان سمیت بڑے شہروں میں صفائی کے معیار میں نمایاں بہتری آئی ہے۔

حکام کے مطابق یہ منصوبہ کچرے کو بوجھ سے معاشی اثاثے میں تبدیل کرنے کے وڑن کے ساتھ صاف توانائی، ری سائیکلنگ، کمپوسٹنگ اور لینڈفل ری ہیبیلیٹیشن جیسے اقدامات کو فروغ دے رہا ہے اور مستقبل قریب میں اس کا دائرہ کار مزید بڑھایا جائے گا۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

انسان ہوں فرشتہ نہیں، ندا یاسر نے فوڈ ڈلیوری رائیڈرز سے معافی مانگ لی

انسان ہوں فرشتہ نہیں، ندا یاسر نے فوڈ ڈلیوری رائیڈرز سے معافی مانگ لی

 Dec 10, 2025 03:43 PM |
ایشوریا رائے کا موازنہ راکھی ساونت سے کیوں کیا جانے لگا؟

ایشوریا رائے کا موازنہ راکھی ساونت سے کیوں کیا جانے لگا؟

 Dec 10, 2025 01:32 PM |
ڈی پورٹ نہیں کیا گیا ورنہ برطانیہ سے بزنس کلاس میں نہیں آتا، رجب بٹ

ڈی پورٹ نہیں کیا گیا ورنہ برطانیہ سے بزنس کلاس میں نہیں آتا، رجب بٹ

 Dec 10, 2025 11:15 AM |

متعلقہ

Express News

اسلام آباد بلدیاتی انتخابات، ڈی آر اوز اور آر اوز کو مجسٹریٹ کے اختیارات تفویض

Express News

خان کے جانثار کہاں ہیں؟ یہ لوگ ٹک ٹاک بنانے اور مزے کرنے آئے ہیں، پی ٹی آئی کارکن قیادت پر برس پڑا

Express News

پاکستان ریلوے نے یومیہ آمدن کا 30 سالہ ریکارڈ توڑ دیا، وزیر ریلوے

Express News

اسلام آباد ہائیکورٹ نے خاکروب کیلیے بھرتی اشتہار میں صرف مسیحی لکھنے پر پابندی لگا دی

Express News

حکومت ایک قدم آگے بڑھے ہم دو قدم بڑھنے کو تیار ہیں، پی ٹی آئی کے اہم رہنما کی پیش کش

Express News

بانی اور بہنوں کے متنازع بیان سے پی ٹی آئی کا اظہارِ لاتعلقی، ذاتی رائے قرار دے دیا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو