محبت کی انوکھی کہانی، چینی خاتون نے زلزلے میں جان بچانے والے فوجی اہلکار سے شادی کرلی

2008 میں صوبہ وینچوان میں شدید زلزلہ آیا جس میں ہزاروں افراد ہلاک اور زخمی ہوئے

ویب ڈیسک December 10, 2025
facebook whatsup

چین میں ایک منفرد اور متاثرکن محبت کی کہانی سامنے آئی ہے جہاں ایک خاتون نے اس فوجی اہلکار سے شادی کرلی جس نے تقریباً 16 سال قبل ایک تباہ کن زلزلے کے دوران اس کی جان بچائی تھی۔

یہ دلچسپ واقعہ سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہو رہا ہے اور لاکھوں صارفین اسے حقیقی پریوں کی کہانی قرار دے رہے ہیں۔

چینی میڈیا کے مطابق 2008 میں صوبہ وینچوان میں شدید زلزلہ آیا جس میں ہزاروں افراد ہلاک اور زخمی ہوئے۔ اسی دوران 22 سالہ فوجی اہلکار لیانگ ژیبن ریسکیو مشن پر تعینات تھے۔

انہوں نے 10 سالہ لیو شی می کو ایک منہدم عمارت کے ملبے سے چار گھنٹے کی مسلسل جدوجہد کے بعد زندہ باہر نکالا اور اسپتال پہنچایا تھا۔

صحت یاب ہونے کے بعد لیو اپنے خاندان کے ساتھ شہر جھُوژو منتقل ہوگئی تھی اور وقت گزرنے کے ساتھ اسے فوجی اہلکار کی صرف دھندلی سی یاد باقی رہ گئی۔ تاہم قسمت نے انہیں 2020 میں دوبارہ ملا دیا، جب لیو نے اپنی والدہ کی نشاندہی پر ایک ہوٹل میں کھڑے فوجی کو پہچان لیا۔ اس نے فوراً جا کر اپنی شناخت کی تصدیق کی اور یہیں سے دونوں کا دوبارہ رابطہ بحال ہوا۔

بعد ازاں دونوں نے سوشل میڈیا کے ذریعے گفتگو شروع کی جو آہستہ آہستہ دوستی، محبت اور آخرکار شادی میں بدل گئی۔

29 نومبر کو صوبہ ہونان کے شہر چانگشا میں ہونے والی ایک اجتماعی شادی کی تقریب میں دونوں سمیت 37 جوڑوں نے شادی کی، اور اس انوکھے رشتے نے سب کی توجہ اپنی جانب کھینچ لی۔

یہ داستان چینی سوشل میڈیا پر ٹاپ ٹرینڈ بن گئی ہے اور صارفین اس جوڑے کی زندگی کو تقدیر کا حسین کھیل اور حقیقی محبت کی بہترین مثال قرار دے رہے ہیں۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

رجب بٹ کو پاکستان پہنچتے ہی بڑا ریلیف مل گیا

رجب بٹ کو پاکستان پہنچتے ہی بڑا ریلیف مل گیا

 Dec 10, 2025 10:40 AM |
یوٹیوبر رجب بٹ برطانیہ سے بے دخلی کے بعد پاکستان واپس پہنچ گئے

یوٹیوبر رجب بٹ برطانیہ سے بے دخلی کے بعد پاکستان واپس پہنچ گئے

 Dec 10, 2025 10:44 AM |
58 سالہ مادھوری نے چہرے کی دلکشی اور جواں نظر آنے کا نسخہ بتا دیا

58 سالہ مادھوری نے چہرے کی دلکشی اور جواں نظر آنے کا نسخہ بتا دیا

Dec 09, 2025 11:54 PM |

متعلقہ

Express News

آسٹریلیا؛ 16 سال سے کم عمر بچوں کے سوشل میڈیا استعمال پر پابندی شروع؛ کتنا جرمانہ ہوگا؟

Express News

افغانستان کے علاقے پنجشیر میں چیک پوسٹوں پر حملہ؛ 8 طالبان ہلاک

Express News

غزہ جنگ بندی کے دوسرے مرحلے کا آغاز کب ہوگا؟ حماس کا بیان سامنے آگیا

Express News

روسی فوجی طیارے کے فضا میں ہی ٹکڑے ٹکڑے ہوگئے؛ تمام افراد ہلاک

Express News

IELTS امتحان میں دھاندلی؛ ہزاروں فیل ہونے والوں کو برطانوی ویزے ملنے کا فراڈ پکڑا گیا

Express News

یو اے ای میں نوکری تلاش کرنیوالوں کیلئے بہترین مہینہ کونسا ہے؟

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو