راولپنڈی میں ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر ای چالان سسٹم آج سے فعال

ای چالاننگ سسٹم کو سیف سٹی کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر سے منسلک کردیا گیا

ویب ڈیسک November 22, 2025
راولپنڈی:

وفاقی دارالحکومت کے جڑواں شہر راولپنڈی میں ٹریفک قوانین کی خلاف ورزیوں پر ای چالان سسٹم آج سے فعال ہوگیا ہے۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق سیف سٹی پروجیکٹ کے کیمروں سے خودکار ای چالان کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا ہے جس کے تحت خلاف ورزی کی تصاویر اور کوڈ کے ساتھ ای چالان گاڑی کے مالک کو موصول ہوگا اور جرمانہ مقررہ وقت پر جمع کرانا لازم ہوگا۔

ای چالاننگ سسٹم کو سیف سٹی کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر سے منسلک کیا گیا ہے اور ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر خودکار سی سی ٹی وی کیمروں سے چالان جاری کیے جائیں گے۔ ٹریفک سگنل کی خلاف ورزی پر خودکار جرمانہ جب کہ بغیر ہیلمٹ موٹر سائیکل، لین وائلیشن اور دوران ڈرائیونگ موبائل فون کے استعمال پر بھی فوری ای چالان جاری ہوگا۔

اسی طرح غیرنمونہ اور غیرقانونی نمبر پلیٹ پر بھی خودکار کارروائی کی جائے گی اور خلاف ورزی ریکارڈ ہوتے ہی چالان جاری ہو کر گھر کے پتے پر بھیج دیا جائے گا۔

راولپنڈی میں سیف سٹی کے تحت 359 مقامات پر 2000 سے زائد کیمرے نصب ہیں جب کہ داخلی و خارجی راستوں پر 15 کیمرے لگائے گئے ہیں۔ سیف سٹی کیمروں کے ذریعے عوامی مقامات کی مانیٹرنگ مؤثر انداز میں کی جارہی ہے اور ٹریفک مینجمنٹ، ٹریفک پولیس کی کارکردگی اور اہم سڑکوں کی نگرانی بھی نظام کا حصہ ہے۔

حکام کے مطابق سرویلنس سسٹم جرائم اور واقعات کی بروقت رپورٹنگ میں بھی مددگار ثابت ہورہا ہے۔
ہمارے ساتھ شامل ہوں

