حکومت نے سونے کی درآمد اور برآمد پر عائد پابندی ختم کردی

وفاقی حکومت نے سونے کی امپورٹ ایکسپورٹ پر پابندی ختم کر دی،،،پاکستان میں سونے سمیت قیمتی دھاتوں اور جواہرات کی درآمد و برآمد میں اصلاحات کے تناظر میں وزارت تجارت نے باضابطہ طور پر نوٹیفکیشن جاری کردیا۔
وزارت تجارت کی جانب سے جاری کردہ نوٹیفکیشن کے ذریعے 2013 کے آرڈر میں ترامیم کرکے سونے کی امپورٹ ایکسپورٹ پر پابندی ختم کر دی گئی ہے اور سابقہ نوٹیفکیشن فوری طور پر منسوخ کر دیا گیا ہے۔
نوٹیفکیشن کے مطابق درآمدات کے لیے ضروری دستاویزات فراہم کرنا لازمی ہوگا قیمتی دھاتوں اور جواہرات کی درآمد اور برآمد کے لیے متعلقہ اسکیمز کے تحت اجازت ہوگی۔
آپریشنل مسائل کی صورت میں، متعلقہ کسٹمز افسر سے رضامندی حاصل کر کے ایک بار کسٹمز اسٹیشن تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ برآمد کی آمدنی اب اسی بینک کے ذریعے ہوگی جو اصل درآمد سنبھالے گا۔