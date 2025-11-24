کیا تین ٹیمیں فروخت ہوں گی؟

بورڈ کی ہر پریس ریلیز میں لفظ ’’ اہل فرنچائز‘‘استعمال ہوتا رہا

سلیم خالق November 24, 2025
کراچی:

’’آپ تو کہہ رہے تھے کہ یہ فکسڈ میچ ہے، ملتان سلطانز کو کچھ نہیں ہو گا، علی ترین ہی اونر رہیں گے، جلد سلمان نصیر اور ان کی ایک دوسرے کو گلدستے دیتے تصویر سامنے آئے گی، پھر سب ہنسی خوشی رہنے لگیں گے، مگر اب تو ڈیڈ لائن قریب آ گئی لیکن سلطانز کے معاملات طے نہیں ہو سکے، علی ترین قانونی جنگ کے اشارے دے رہے ہیں، اس کا مطلب ہے معاملات حقیقتا ًخراب ہیں‘‘۔

پی ایس ایل پر گہری نظر رکھنے والے ایک دوست سے میں نے جب یہ کہا تو ان کا جواب تھا کہ ’’ میں نے حالات و واقعات کا جائزہ لے کر اپنی رائے دی تھی لیکن شاید میں غلط تھا، خیر جہاں اتنا انتظار کیا 2،4 دن اور کر لو سب سامنے آ جائے گا‘‘

وہ تو یہ کہہ کر خاموش ہو گئے لیکن میرے ذہن میں پاکستان سپر لیگ سے جڑے سوال اب بھی برقرار ہیں، ملتان سلطانز ایک ارب 8 کروڑ روپے سالانہ کے ساتھ لیگ کی سب سے مہنگی ٹیم بنی۔

میدان میں اس سال کارکردگی ناقص رہی لیکن میدان سے باہر اونر علی ترین خوب لفظی چوکے چھکے لگاتے رہے، کھلاڑیوں کو شائقین سے داد ملتی ہے انھیں بھی ملی لیکن ساتھ حکام کی ناراضی بھی سہنا پڑی۔ 

وجوہات کیا ہیں ان پر پہلے بھی تفصیل سے لکھ چکا لیکن اب معاملے کے اختتام کا وقت قریب آ گیا ہے جو کہ خوشگوار نہیں لگتا، ایک دن بعد ڈیڈ لائن ختم ہو جائے گی جس سے علم ہو گا کہ کس نے فرنچائز برقرار رکھی اور کون ری بڈنگ میں جائے گا۔ 

پشاور زلمی نے سب سے پہلے ہاں کی،لاہور قلندرز نے بھی زبانی طور پر آمادگی ظاہر کر دی تھی، کراچی کنگز کے لیگ میں بھاری اسٹیکس ہیں اس کے اونرز ٹیم کو چھوڑنا برداشت نہیں کر سکتے۔

اسلام آباد یونائٹیڈ اور کوئٹہ گلیڈی ایٹرز کیلیے پی ایس ایل سونے کا انڈا دینے والی مرغی ثابت ہوئی ہے، وہ بھی کہیں نہیں جا رہے، یوں بیشتر فرنچائز برقرار رہیں گی۔ 

مسئلہ ملتان سلطانز کا ہے پی سی بی نے اسے ٹیم برقرار رکھنے کے حوالے سے پیشکش ہی نہیں کی تھی، علی ترین نے حال ہی میں کہا کہ ان کے پیغامات کا بھی جواب نہیں دیا جا رہا،بورڈ کی ہر پریس ریلیز میں لفظ ’’ اہل فرنچائز‘‘استعمال ہوتا رہا۔

اس کا مطلب یہی سمجھیں کہ سلطانز کو الوداع کہنے کا وقت آ گیا ہے، اب منگل تک سب واضح ہو جائے گا، شاید علی کو بھی اب صورتحال کی سنگینی کا اندازہ ہو رہا ہے، وہ سمجھے کہ سوشل میڈیا پر تند و تیز باتیں کر کے بچ نکلیں گے لیکن یہاں مس کیلکولیشن ہو گئی۔ 

شاید رمیز راجہ، ذکا اشرف یا نجم سیٹھی چیئرمین ہوتے تو ابو سے فون کروا کر بچ جاتے مگر محسن نقوی کا معاملہ الگ ہے،وہ ایسی چیزوں کو برداشت نہیں کرتے، سلطانز کے اونر نے اپنی دانست میں عقلمندی کی کہ صرف سلمان نصیر کو تنقید کا نشانہ بناتے رہے،البتہ ان کے بیانات سے لیگ کو ہی نقصان ہوا اور کسی بھی ادارے کا سربراہ یہ برداشت نہیں کر سکتا۔ 

اب شاید معافی کی گنجائش نہیں رہی ،اسی لیے قانونی چارہ جوئی کے اشارے دیے جا رہے ہیں، اس حوالے سے دیگر فرنچائزز کو بھی ساتھ ملانے کیلیے کوششیں ہوئیں لیکن چلتی بس پر سوار ہونے کی غلطی شاید ہی کوئی کرے گا۔ 

ویسے تو امکان کم ہے لیکن اگر اب آخری لمحات میں سلطانز کی معافی تلافی ہو گئی تب بھی فیس تو ایک ارب 8 کروڑ سے بڑھ کر ایک ارب35 کروڑ تک ہو جائے گی۔ 

جب یہ تسلیم کر لینا تھا تو لڑائی کیوں کی؟ البتہ اگر مسئلہ برقرار رہا تو نہ صرف علی ترین سے اونر شپ چھن جائے گی بلکہ وہ ری بڈنگ میں بھی حصہ نہیں لے سکیں گے، اگر کسی چچا، ماموں یا کسی اور کو سامنے لایا گیا تو فائدہ کیا ہوگا۔ 

یعنی معاملہ ’’ کھایا پیا کچھ نہیں گلاس توڑا بارہ آنے والا ‘‘ ہو گا، اب دیکھتے ہیں ڈراپ سین کیا ہونے والا ہے، کیا صرف 2 نئی ٹیمیں ہی آئیں گی یا تین ٹیمیں فروخت ہوں گی؟

ویسے ملتان سلطانز نے جاتے جاتے دیگر فرنچائز کو بھی مشکل میں ڈال دیا ہے، آڈٹ فرم کو جو اکاؤنٹس کی تفصیلات فراہم کی گئیں اس میں منافع ظاہر ہوا، دیگر کئی نے خسارے کا ذکر کیا۔ 

یہاں سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ اگر سوا ارب روپے سالانہ فیس دینے والی فرنچائز فائدے میں ہے تو دیگر کو نقصان کیسے ہو سکتا ہے؟ اب سب کی فیس خاصی بڑھ چکی ہیں، مجھے اس کا علم ہے لیکن چونکہ نئی فرنچائز ابھی فروخت نہیں ہوئیں لہذا ذکر کرنا مناسب نہیں۔ 

میں جانتا ہوں کہ کئی مالکان معاملات سے خوش نہیں،آپس میں کئی میٹنگز بھی ہو چکیں، فیس میں اضافہ کس فارمولے کے تحت ہوا؟ نئی فرنچائز کا فنانشل ماڈل کیا ہو گیا؟ایسے کئی دیگر سوالات ان کے ذہنوں میں مچل رہے ہیں۔

آڈٹ فرم سے ملاقات اتنی کارآمد نہیں رہی لیکن کوئی بھی ابھی محاذ آرائی نہیں چاہتا، پہلی ترجیح ملکیت برقرار رکھنے کی ہے، کوئی ایک لاکھ روپے کماتا ہے جو گھر میں مقیم 6 افراد میں یکساں تقسیم ہو جاتے ہیں لیکن اگر 2 لوگ اور بڑھ جائیں جبکہ آمدنی برقرار رہے تو پرانے والے تو نقصان میں آ جائیں گے۔

فنانشل ماڈل پر نظرثانی کے ساتھ ذرائع آمدنی میں بڑا اضافہ ضروری ہے، یہ فرنچائز اونرز اس وقت سامنے آئے جب پی ایس ایل کو کوئی گلے لگانے کو تیار نہ تھا، علی ترین نے تو بعد میں جوائن کیا تھا۔ 

دیگر کسی اونر نے کبھی لیگ کیخلاف بات کر کے اسے نقصان پہنچانے کی کوشش بھی نہیں کی، اب پی سی بی کا فرض ہے کہ انھیں اہم اسٹیک ہولڈر سمجھتے ہوئے ساتھ رکھیں ،ان سے مشاورت کریں، جاوید آفریدی، عاطف رانا، ثمین رانا، ندیم عمر، علی نقوی ، سلمان اقبال یہ سب پی ایس ایل کے مخلص ابتدائی ساتھی ہیں، ان کو عزت ملنی چاہیے۔

ہاں اگر کوئی واجبات کے حوالے سے مسائل پیدا کر رہا ہے تو اس سے قانون کے تحت نمٹیں، نئے اونرز بھی ایسے لائیں جو صرف شوق میں نہ آئیں اور ایک سال بعد ہی اکاؤنٹس دیکھ کر سر پکڑ کر نہ بیٹھ جائیں۔ 

ایسے لوگ ہوں جو لیگ کو نئی بلندیوں پر لے کر جائیں، موجودہ فرنچائزز سے بھی کہیں کہ وہ لیگ کو آگے بڑھانے کیلیے نئی راہیں تلاش کریں، اس سے ہی پی ایس ایل کو بڑا بنایا جا سکے گا ورنہ 10 سال بعد پھر ہم وہیں کھڑے ہوں گے جہاں آج ہیں۔

(نوٹ: آپ ٹویٹر پر مجھے @saleemkhaliq پر فالو کر سکتے ہیں)
