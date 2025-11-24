’وہ بہت ڈر گئی تھی‘ : فیروز خان نے علیزے سے علیحدگی کے معاملے پر خاموشی توڑ دی

میں نے ہمیشہ اُسے عزت دی اور کبھی کسی بھی قسم کی طاقت کا استعمال نہیں کیا، اداکار کا انٹرویو

ویب ڈیسک November 24, 2025
فوٹوفائل

اداکار فیروز خان نے پہلے بار اپنی اور علیزے سلطان کی علیحدگی اور اس کی وجہ سے متعلق بات کی ہے۔

حال ہی میں فیروز خان نجی ٹی وی کے شو میں شریک ہوئے جہاں انہوں نے سابق اہلیہ علیزے سلطان کے درمیان ہونے والی باتوں کے بارے میں بات کی۔

فیروز خان نے بتایا کہ ’یہ کہانی بہت سادہ ہے، ایک لڑکی اور لڑکے میں تعلق تھا جس مں اچھے اور برے دن آتے ہیں پھر ہم دونوں کیلیے ایک دن بہت بُرا آیا‘۔

انہوں نے بتایا کہ جو بھی ہوا اُس کے بعد علیزے ڈر گئی تھی اور مجھے جھوٹے الزامات کا سامنا کرنا پڑا جبکہ میں ایسا لڑکا نہیں ہوں، نہ کسی عورت سے نفرت کرتا ہوں اور نہ ہی کسی ایسے مرد کو پسند کرتا ہوں۔

انہوں نے کہا کہ میں نے ہمیشہ اُسے عزت دی اور کبھی کسی بھی قسم کی طاقت کا استعمال نہیں کیا، اپنے اوپر لگنے والے الزامات پر خاموشی تو ترجیح دی۔

فیروز خان نے مزید کہا کہ خاموشی نے انہیں مضبوط کیا۔ اداکار کا یہ بھی کہنا ہے کہ کئی لوگوں نے مجھ سے کہا کہ اگر وہ میری جگہ ہوتے تو ختم ہوجاتے کیونکہ بہت زیادہ مشکلات کا سامنا تھا۔

واضح رہے کہ علیزے سلطان نے گھریلو تشدد کا انکشاف کرتے ہوئے 2022 میں فیروز خان سے راہیں جدا کی تھیں جس کے بعد اداکار نے جون 2024 میں ڈاکٹر زینب خان سے دوسری شادی کی۔
