اسلام آباد:

پاکستان نے مقبوضہ جموں و کشمیر میں بھارت کے غیرقانونی اقدامات اور انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں پر اقوام متحدہ کے خصوصی ماہرین کی جانب سے جاری کی گئی تازہ رپورٹ پر گہری تشویش کا اظہار کردیا۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق اقوام متحدہ کے خصوصی ماہرین کی جانب سے 24 نومبر 2025 کو جاری کی گئی رپورٹ میں بھارت کی جانب سے بھارتی غیرقانونی طور پر مقبوضہ جموں و کشمیر میں جاری غیر قانونی اقدامات اور انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کو ایک بار پھر بے نقاب کیا گیا ہے۔

 اقوامِ متحدہ کے ماہرین نے اپنی تحقیق میں انکشاف کیا ہے کہ بھارتی حکام کے غیر آئینی اقدامات کے باعث صحافی، طلبہ اور انسانی حقوق کے کارکنوں سمیت تقریباً دو ہزار 800 افراد کو حراست میں لیا گیا ہے۔

رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ  پبلک سیفٹی ایکٹ  اور غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام کے ایکٹ جیسے سخت قوانین کے مسلسل استعمال کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے۔

رپورٹ میں تشدد، حراست کے دوران ہلاکتیں، قانونی عمل اور اہل خانہ سے رابطے کی عدم دستیابی، گھر مسمار کرنے کی سزائیں، جبری انخلا، بار بار مواصلاتی نظام بند کرنا، اور پریس کی آزادی کا گلا گھونٹنا شامل ہیں۔

اقوام متحدہ کی رپورٹ میں 8 ہزار سوشل میڈیا اکاؤنٹس کی بندش، نفرت انگیزی میں اضافے اور بھارت بھر میں کشمیریوں اور مسلمانوں کے خلاف بڑھتی ہوئی ہراسانی پر بھی شدید تشویش ظاہر کی گئی ہے۔

ترجمان دفترخارجہ نے بتایا کہ کالے قوانین کے تحت لوگوں کو بلاجواز قید رکھا جا رہا ہے، نئی رپورٹ اس حقیقت کی توثیق کرتی ہے کہ بھارت منظم ریاستی سرپرستی میں کشمیری مسلمانوں سمیت تمام اقلیتی برادریوں کے خلاف امتیازی سلوک روا رکھے ہوئے ہے۔

ان کا کہنا تھا کہ بھارت فوری طور پر جابرانہ اقدامات کا سلسلہ بند کرے، مقبوضہ جموں و کشمیر میں تمام گرفتار افراد کو غیر مشروط رہا کرے،  اقلیتوں خصوصاً مسلمانوں اور عیسائیوں  کے خلاف ریاستی جبر کا خاتمہ کرے۔

انہوں نے کہا کہ مقبوضہ جموں و کشمیر کے دیرپا، منصفانہ اور پائیدار حل کے لیے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں اور کشمیری عوام کی خواہشات کے مطابق اپنی سیاسی، اخلاقی اور سفارتی حمایت جاری رکھے گا۔

ترجمان نے کہا کہ بھارت اپنے جابرانہ اقدامات واپس لے، آبادیاتی و قانونی تبدیلیوں کا خاتمہ کرے، بنیادی انسانی آزادیوں کی بحالی یقینی بنائے اور سنجیدگی کے ساتھ بامعنی مذاکرات کا آغاز کرے۔
