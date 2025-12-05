ملک میں کاروں کی درآمدات میں 30.78 فیصد اضافہ

جولائی تا اکتوبر درآمدات کی مالیت 113 ملین ڈالر تک پہنچ گئی، گزشتہ مالی سال اسی عرصے میں یہ مالیت 86.4 ملین ڈالر تھی

بزنس رپورٹر December 05, 2025
facebook whatsup
—فائل فوٹو
اسلام آباد:

رواں مالی سال 2025-26ء کے پہلے 4 ماہ کے دوران ملک میں کاروں کی درآمدات میں 30.78 فیصد اضافہ ہوا ہے۔

اس حوالے سے پاکستان بیورو آف شماریات (پی بی ایس) کے جاری کردہ اعدادو شمار کے مطابق رواں مالی سال جولائی تا اکتوبر 2025 کے دوران درآمدات کی مالیت 113 ملین ڈالر تک پہنچ گئی جبکہ گزشتہ مالی سال کے اسی عرصہ میں جولائی تا اکتوبر 2024 کے دوران کاروں کی درآمدی مالیت 86.4 ملین ڈالر رہی تھی۔

اس طرح گزشتہ مالی سال کے مقابلے میں رواں مالی سال کے ابتدائی چارمہینوں کے دوران کاروں کی ملکی درآمدات میں 26.6 ملین ڈالر یعنی 30.78 فیصد کی بڑھوتری ریکارڈ کی گئی۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

اقرا کنول کا ڈکی بھائی کی ذہنی حالت کے بارے میں انکشاف

اقرا کنول کا ڈکی بھائی کی ذہنی حالت کے بارے میں انکشاف

 Dec 05, 2025 05:57 PM |
دھرمیندر نے کروڑوں کی آبائی زمین کس کے نام کی؟

دھرمیندر نے کروڑوں کی آبائی زمین کس کے نام کی؟

 Dec 05, 2025 05:29 PM |
ہیری پوٹر سیریز کی نئی کاسٹ کے ساتھ جادو کی دنیا میں واپسی، کب ریلیز ہوگی؟

ہیری پوٹر سیریز کی نئی کاسٹ کے ساتھ جادو کی دنیا میں واپسی، کب ریلیز ہوگی؟

 Dec 05, 2025 04:08 PM |

متعلقہ

Express News

زرمبادلہ کے سرکاری ذخائر میں مزید اضافہ

Express News

سونے کی قیمت میں آج بھی کمی، فی تولہ کتنے کا ہوگیا؟

Express News

ازبکستان علاقائی روابط میں بہترین کردار ادا کرنے پر این ایل سی کی خدمات کا معترف

Express News

’ملک کے بیرونی قرضوں میں کمی، 2022 سے کوئی اضافہ نہیں ہوا‘

Express News

بھاری ٹیکسیشن اور استعمال شدہ گاڑیوں کی بے لگام درآمد سے آٹو انڈسٹری تباہی کے دہانے پر

Express News

سوناآج پھر سستا ہوگیا؛  عالمی اور مقامی مارکیٹوں میں قیمت مزید کم

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو