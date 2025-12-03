جنوبی افریقا کیخلاف نامناسب حرکت بھارتی فاسٹ بولر کو مہنگی پڑگئی

بھارتی فاسٹ بولر ہرشت رانا کو جنوبی افریقا کے خلاف میچ کے دوران آئی سی سی کوڈ آف کنڈکٹ کی لیول 1 خلاف ورزی پر سرزنش کا سامنا کرنا پڑا ہے۔
انٹرنیشنل کرکٹ کونسل (آئی سی سی) کے مطابق ہرشت رانا نے رانچی میں کھیلے گئے پہلے ون ڈے میں آرٹیکل 2.5 کی خلاف ورزی کی، جو کسی بیٹر کی وکٹ لینے کے بعد ایسے الفاظ، اشاروں یا حرکات سے متعلق ہے جو اسے اشتعال دلا سکتے ہوں یا اس کی دل آزاری کا باعث بنیں۔
واقعہ جنوبی افریقا کی اننگز کے 22ویں اوور میں پیش آیا، جب ہرشت رانا نے ڈیوالڈ بریوس کو آؤٹ کرنے کے بعد ڈریسنگ روم کی سمت ایسا اشارہ کیا جو بیٹر کو اشتعال دلا سکتا تھا۔
اس حرکت کے نتیجے میں ہرشت رانا کے ڈسپلنری ریکارڈ میں ایک ڈی میرٹ پوائنٹ بھی شامل کر دیا گیا، جو 24 ماہ میں ان کا پہلا پوائنٹ ہے۔
ہرشت رانا نے اپنی غلطی تسلیم کرتے ہوئے آئی سی سی ایلیٹ پینل کے میچ ریفری رِچی رچرڈسن کی جانب سے تجویز کردہ سزا قبول کرلی، جس کی وجہ سے باضابطہ سماعت کی ضرورت نہیں پڑی۔
امپائروں جیارمن مدن گوپال، سیم نوگاسکی، تھرڈٖ امپائر روڈ ٹکر اور فورتھ امپائر روہن پنڈت نے ان پر چارج عائد کیا تھا۔
لیول 1 کی خلاف ورزی پر کھلاڑی کو سرزنش، میچ فیس کا 50 فیصد تک جرمانہ اور ایک یا دو ڈی میرٹ پوائنٹس دیے جا سکتے ہیں۔