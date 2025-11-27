آسٹریلیا نے ایران کی اسلامی انقلابی گارڈ کور (IRGC) کو باضابطہ طور پر دہشت گردی کی ریاستی سرپرستی کرنے والے ادارے کی فہرست میں شامل کر لیا ہے۔
آسٹریلوی وزیرِ خارجہ پینی ویونگ نے کہا کہ انٹیلی جنس رپورٹ کے مطابق آئی آر جی سی نے آسٹریلیا کی یہودی کمیونٹی کے خلاف ہونے والے حملوں کی منصوبہ بندی کی تھی۔
آسٹریلیا نے رواں برس اگست میں ایران پر سڈنی اور میلبورن میں دو یہودی اداروں کو نشانہ بنانے والی آتشزدگی کی وارداتوں کی ہدایت دینے کا الزام لگایا تھا۔
اسی سلسلے میں آسٹریلوی حکومت نے منگل کے روز تہران کے سفیر کو ملک چھوڑنے کے لیے سات دن کی مہلت بھی دی، جو کہ دوسری جنگِ عظیم کے بعد پہلا سفارتی اخراج ہے۔
حکام کا کہنا ہے کہ سکیورٹی وجوہات کے پیش نظر ایران کے خلاف مزید اقدامات کا بھی جائزہ لیا جا رہا ہے۔