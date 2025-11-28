عمران خان سے ہر شخص کی ملاقات کراتے ہیں جیل کے باہر کے معاملات کے ذمہ دار نہیں، جیل انتظامیہ

عمران خان صحت مند ہیں، ہفتہ میں ایک بار بشری بی بی سے ملاقات کراتے ہیں اور باہر سے کھانا منگوانے کی اجازت ہے، حکام

اسٹاف رپورٹر November 28, 2025
(فوٹو : فائل)
راولپنڈی:

محکمہ جیل خانہ جات پنجاب کے حکام کا کہنا ہے کہ بانی پی ٹی آئی عمران خان جیل میں محفوظ اور صحت مند ہیں، ہفتہ میں ایک بار بشری بی بی کی ملاقات بھی کرائی جاتی ہے۔

اپنے بیان میں حکام نے کہا ہے کہ جیل میں ایک بیرک کے 6 کمرے بانی پی ٹی آئی کے زیر استعمال ہیں، انہیں ٹی وی اور اخبار کی سہولت موجود ہے، ہفتہ میں ایک بار باہر سے کھانا منگوانے کی اجازت ہے، باہر سے دیسی مرغی اور مچھلی  بھی منگوائی جاتی ہے۔

حکام نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی سے جیل مینوئیل کے مطابق ملاقات کرائی جاتی ہے، جیل کی حدود میں آنے والے ہر شخص کی ملاقات  قوانین و رولز کو دیکھتے ہوئے کرائی جاتی ہے، جیل کی حدود سے باہر کے معاملے کی جیل انتظامیہ ذمہ دار نہیں۔
